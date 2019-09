En marxa les obres d'un nou edifici d'habitatge cooperatiu a Barcelona

Ja han començat les obres d'un nou bloc d'habitatges cooperatius al barri de Provençals de Barcelona, al districte de Sant Martí. Els immobles s'aixecaran en terrenys municipals i el projecte està gestionat per la cooperativa La Balma.En total hi haurà 20 pisos, en els quals viuran 33 persones, i dos locals comercials. Es tracta d’una de les primeres iniciatives de cohabitatges impulsades a la ciutat a partir dels processos d’adjudicació de solars municipals.El finançament l'assumiran els veïns que hi viuran i el pressupost total serà d'1,8 milions d'euros.Els espais comunitaris de l’edifici han estat pensats col·lectivament a partir de la participació activa dels futurs usuaris amb l’objectiu de potenciar la vida comunitària. Aquests espais són una cuina-menjador, una bugaderia, un bany complet comunitari, i es contempla una reserva d’espai comunitari repartit per diferents plantes sense ús definit per incorporar altres usos que pugui necessitar la cooperativa en el futur.

