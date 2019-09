VÍDEOS Protestes i indignació arreu del país per l'empresonament dels set CDR

EN DIRECTE Crits de "llibertat, llibertat" a la plaça Major de Vic en la concentració de rebuig a les detencions dels activistes de @CDRCatOficial; ho explica @AlbertAlemany https://t.co/xyfVNcuueZ pic.twitter.com/7hjS2w0Eiq — NacióDigital (@naciodigital) September 26, 2019

EN DIRECTE Crits de "llibertat, llibertat" a la plaça Major de Vic en la concentració de rebuig a les detencions dels activistes de @CDRCatOficial; ho explica @AlbertAlemany https://t.co/xyfVNcuueZ pic.twitter.com/7hjS2w0Eiq — NacióDigital (@naciodigital) September 26, 2019

Crits de "fora feixistes, vosaltres sou els terroristes" a la concentració a la plaça Imperial Tàrraco per protestar contra l'empresonament dels CDR; informa @JonathanOca https://t.co/EdqTdU4aYU pic.twitter.com/RBE5DOyCKr — NacióTarragona (@naciotarragona) September 26, 2019

Centenars de persones es concentren a la plaça de Sant Jaume. Crits de "No són presos, són hostatges", "Llibertat presos polítics", "fora la bandera espanyola" i "fora les forces d'ocupació"; per @andreumerino https://t.co/BnGW4ifq9W pic.twitter.com/Na5U0TcAqp — NacióDigital (@naciodigital) September 26, 2019

Davant el segrest dels 7 independentistes que s'ha consumat aquesta tarda, fem una crida a la mobilització, ja que aquesta serà la millor manera de tenir-los en breu entre nosaltres.

No defallirem fins aconseguir la seva llibertat.@Detingudes23S #Detingudes23S #NoTenimPor — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 26, 2019

Milers de persones han sortit al carrer arreu de Catalunya aquest dijous al vespre per reclamar l'alliberament dels set independentistes, activistes dels CDR, empresonats per ordre de l'Audiència Nacional . S'han organitzat concentracions a les portes dels ajuntaments de desenes de municipis catalans.La principal convocatòria ha tingut lloc a la plaça de Sant Roc de Sabadell -ciutat on la Guàrdia Civil va detenir quatre persones aquest 23 de setembre-, on s'han llegit cartes sobre com els detinguts van viure les hores posteriors a l'arrest i manifests contraris a la presó preventiva. L'emotivitat i el caràcter reivindicatiu, així com les crides a "mantenir-se dempeus" i a la mobilització, han estat els elements principals de la protesta.El magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decretat presó sense fiança per als set CDR detinguts des de dilluns , que han estat interrogats aquest dijous per l'alt tribunal. Fent cas al ministeri públic, que hores abans també havia sol·licitat aquesta mesura cautelar privativa de llibertat, el jutge els mantindrà empresonats pels delictes de terrorisme, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per un delicte d'estralls.Alerta Solidària, que coordina la defensa dels acusats, ha qualificat de "segrest" la presó provisional i ha fet una crida a la mobilització. "Aquesta serà la millor manera de tenir-los aviat entre nosaltres", ha assegurat l'organització a les xarxes socials.

