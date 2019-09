Tensió al Parlament per l'empresonament dels CDR a Soto del Real

Carlos Carrizosa, en un moment de la seva intervenció. Foto: Josep M Montaner

Carrizosa, en compareixença al Parlament després del ple. Foto: Josep M Montaner

Escenes de tensió inèdites al Parlament després de l'empresonament dels set membres dels comitès de defensa de la República (CDR) ordenat per l'Audiència Nacional. Un cop acabades les votacions del debat de política general, els grups de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han reclamat la celebració d'una junta de portaveus extraordinària per abordar la qüestió i, immediatament, els diputats independentistes han irromput en crits a favor de la llibertat dels set nous empresonats vinculats al procés.Això ha encès els ànims de Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans, que ha assegurat que se sentia "amenaçat" per "aquells que fan costat al terrorisme". "Vergonya de Parlament de Catalunya!", ha apuntat Carrizosa, que ha estat cridat a l'ordre en dues ocasions pel president de la cambra, Roger Torrent. Ha estat en aquest precís instant, quan diputats d'ERC i de JxCat -inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra- ja estaven abandonant l'hemicicle, Ernest Maragall s'ha encarat amb el dirigent de Ciutadans per retreure-li les seves paraules.Carrizosa ha acabat sent expulsat per part de Torrent a la tercera crida a l'ordre, fet que ha estat aprofitat per Ciutadans a l'hora d'abandonar els escons amb actitud indignada. El diputat, tot i l'expulsió, s'ha aturat abans de marxar per retreure a l'independentisme haver fet un "cop d'estat" i, ara, avalar el terrorisme.Tant el PSC com els comuns han intentat fer d'intermediaris enmig de la tensió. El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta ha demanat que es respecti "els drets i les llibertats de tothom", així com també la "presumpció d'innocència". La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, ha argumentat que hi ha "molts catalans" que connecten amb la convulsió que suposa l'empresonament dels membres dels CDR: "Com a mínim, els grups, parlem-ne".La CUP ha denunciat la "campanya orquestrada pel règim" espanyol a les portes de la sentència per "criminalitzar" la protesta i la dissidència. Segons el diputat Carles Riera, els empresonaments responen a una "operació d'Estat" per anticipar l'escenari de la sentència. Els anticapitalistes han fet una crida a articular ja una resposta unitària i de "desobediència civil" de tots els agents socials, polítics i sindicals. "Catalunya és avui un laboratori repressiu en què l'estat vol assajar les seves polítiques repressives", ha advertit.El líder del PSC, Miquel Iceta, per la seva banda, ha demanat respectar tants les decisions judicials en un sistema que considera "garantista" com a la presumpció d'innocència. El dirigent ha titllat de "lamentable" el que ha passat en el ple i ha fet una crida a la "serenor". Iceta també ha demanat que es condemni tot tipus de violència l'exerceixi qui l'exerceixi. "Totes les idees poden ser defensades. Només hi ha un límit: la violència", ha sentenciat. I ha demanat que seria desitjable que es traci una línia "entre demòcrates" i els que puguin fer actes violents."És una infàmia. Hem estat expulsats del Parlament per defensar la llibertat i l'estat de dret mentre s'aplaudia els terroristes", ha denunciat el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que ha assegurat també sentir-se "amenaçat" pels dirigents que han "aplaudit" els empresonats. El dirigent ha interpel·lat directament el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. "Ha de morir algú perquè Sánchez prengui cartes en l'assumpte?", ha deixat anar tot reclamant la suspensió de l'autonomia de Catalunya.El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat que l'episodi al Parlament ha estat "lamentable". "Taquem i degradem la democràcia amb determinats comportaments", ha assegurat Fernández, que tot i respectar la presumpció d'innocència ha volgut defensar la feina dels jutges i de les forces de seguretat. "No tolerarem cap assetjament cap a ells. Estarem molt atents per evitar que això passi", ha insistit.El cap de files del PP ha indicat que els catalans "es poden sentir orgullosos de ser espanyols" i de formar part d'una nació "meravellosa". "No tolerarem que es taqui la seva imatge", ha ressaltat Fernández, que ha situat la seva formació com a "garant" de la convivència a Catalunya. El nacionalisme, ha dit, no pot "defensar persones acusades de greus delictes de violència". "S'havien cuidat molt de creuar aquesta línia vermella, i si la creuen liquidaria qualsevol tradició pactista", ha insistit."Estem farts de l'actitud de Ciutadans. Fins aquí podíem arribar. Han creuat totes les línies vermelles: la seva actitud ens fa fàstic, i no ens arrossegaran on volen", ha assenyalat Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC. Maragall, que s'ha encarat amb Carrizosa, ha assegurat que la formació taronja ha estat qui ha començat a escridassar els diputats independentistes. "Volen consolidar la por", ha apuntat.Eduard Pujol, portaveu parlamentari de JxCat, ha assegurat que Ciutadans "ha superat tots els límits" amb l'actuació de Carrizosa, i ha demanat "rebutjar la crispació". "Hi ha qui busca la gresca, la batussa, convertir aquest Parlament en una taverna. La irresponsabilitat fa que la denúncia hagi de prescindir d'aquestes imatges i hagi de ser denúncia serena, conscient de la gravetat del moment", ha assenyalat.Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha assegurat que Ciutadans ha convertit en un "circ" la cambra catalana. "És una vergonya", ha assegurat. "Alguns partits sembla que només tenen discurs d'odi i han dictat sentència. L'independentisme no és terrorisme, és un moviment pacífic", ha apuntat Albiach, que ha indicat que casos com els de Tamara i Adrià Carrasco, similars a nivell processal, "han acabat amb no-res". Segons ella, no s'està respectant la presumpció d'innocència dels empresonats.

