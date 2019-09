Montblanc renova el conveni amb l'Acampada Jove: «Ja forma part de la mateixa vila, com les muralles»

Un concert de la 24a edició de l'Acampada Jove, celebrada a Montblanc. Foto: Acampada Jove

"L' Acampada Jove ja forma part de la mateixa vila, com les muralles o les muntanyes que ens envolten". Així és com ha celebrat l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que l'organització del festival hagi decidit renovar el conveni per quatre anys amb el consistori i que se segueixi celebrant aquest certamen multitudinari a la capital de la Conca de Barberà . El mateix alcalde ha expressat que el festival ha esdevingut un punt de referència per l jovent dels Països Catalans i també "per al montblanquí". Per tot plegat, des del consistori se celebra l'entesa amb l'Acampada Jove i aposta per "reforçar més el civisme per tal de seguir millorant en aquesta nova edició del festival".Per la seva part, el director de l'Acampada Jove, Pau Morales, ha afirmat que "tornem perquè Montblanc i l'Acampada són el binomi que ha vist el festival fer-se major d'edat, arribar a les dues dècades, créixer i consolidar-se com a festival referència dels Països Catalans".En aquest sentit, Morales també ha posat de manifest que la pròxima edició es millorarà en l'àmbit d'infraestructures i serveis que "serviran per fer un nou salt de qualitat al festival".La pròxima edició serà especial, ja que serà la 25a -la dotzena a Montblanc- i se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de juliol del 2020. El certamen arribarà carregar de novetats, com l'aplicació mínim del 25% de descompte en totes les entrades per als veïns del municipi, com contempla el conveni.Morales ha expressat que des de l'organització volen que la gent que hi participi visqui una experiència única i gairebé irrepetible. La seva intenció és que "visquin 25 Acampades en una" i ha avançat que "el públic haurà d'estar molt atent, ja que celebrarem les 25 edicions amb activitats programades durant tot l'any, allà on l'Acampada va néixer i allà on l'Acampada va créixer". El festival s'ha celebrat a Sant Celoni, del 2005 al 2008 i a Arbúcies, del 1996 2004.

