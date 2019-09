Els Mossos detenen un segon militant d'Arran

🔴 Segon militant detingut avui per @mossos. Abans hem hagut d'esperar hores per conèixer els motius. Ara també, @MiquelBuch? Exigim responsabilitats immediates. #BuchDestitució

Els Mossos han detingut aquesta tarda un segon militant d'Arran, també menor d'edat. Aquest matí, la policia catalana n'ha arrestat un altre que ja ha estat deixat en llibertat després de declarar davant del jutge. "Exigim responsabilitats immediates. Buch destitució", ha dit Arran a través de Twitter.L'organització d'esquerra independentista desconeix, a hores d'ara, els motius pels quals ha estat detingut aquesta segona persona, però fonts d'Alerta Solidària apunten aque es podria tractar, com en el cas del matí, d'una detenció per la protesta contra Vox del 30 de març.Ahir, els Mossos també van detenir una persona a Vilanova i la Geltrú per la protesta per la investidura fallida de Carles Puigdemont. El jove ja ha estat deixat en llibertat després de declarar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor