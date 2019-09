GUIA Els actes i mobilitzacions per la crisi climàtica arreu de Catalunya

La Setmana pel Clima conclou aquest divendres amb mobilitzacions arreu del món. A Catalunya, encapçalades pel moviment estudiantil Fridays for Future (F4F), s'han organitzat una dotzena de marxes i diversos actes que tindran lloc al llarg de tot el dia, amb una aturada d'estudiants i de consum amb epicentre a Barcelona.A la capital catalana, la jornada de reivindicació començarà a la una del migdia a la plaça de Sant Jaume. S'ha organitzat una concentració i una xerrada de les activistes Yayo Herrero i Daniela Ortiz sobre justícia climàtica. A partir de les dues del migdia, es començaran a preparar les pancartes i, a les sis de la tarda, començarà la convocatòria que es preveu més multitudinària als Jardinets de Gràcia de Barcelona.La marxa s'estructura amb quatre blocs (Justícia Climàtica, Generacions Futures, Acció pel Clima i Totes pel Clima) i acabarà cap a quarts de vuit a la plaça Catalunya amb discursos, actuacions castellers i concerts pel clima.Girona, Igualada, Lleida, Mataró, Mollet del Vallès, Palamós, Reus, Sant Vicenç dels Horts Sabadell i Tarragona acolliran convocatòries similars a la tarda, i Manlleu, a les dotze del migdia.També a les dotze del migdia sortiran al carrer els estudiants a Barcelona, Tarragona i Girona. El Sindicat d'Estudiants ha convocat protestes amb el lema ''El capitalisme mata el planeta'' per denunciar la ''hipocresia'' dels polítics ja que consideren que han celebrat cimeres del clima mentre han permès que se segueixi ''destruint'' la naturalesa i ''enverinant'' l'aire que es respira i els aliments que es mengen.Demanen, entre altres coses, nacionalitzar empreses energètiques, les empreses automobilístiques aeronàutiques i navals, i transformació de la seva producció, de la terra, de la indústria ramadera i de les indústries de processament d'aliments. A més, exigeixen una producció sostenible planificada ''democràticament '' pel conjunt de la classe treballadora i la joventut.Fridays for Future xifra en onze els anys que hi ha de marge per reduir un 50% els gasos que provoquen l'efecte hivernacle i assenyalen el "sistema extractivista i consumista" com a responsable. "Prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida", defensen. Pel col·lectiu, la "crisi ambiental" dona l'oportunitat de "construir una societat amb justícia i solidaritat".

