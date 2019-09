L'independentisme valida la via de la desobediència institucional al Parlament

Sintonia al Parlament entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP per reclamar l'amnistia dels presos polítics en cas que siguin condemnats pel Tribunal Suprem i, també, sobre l'exercici, encara sense concretar, de la desobediència institucional. Els dos socis de Govern s'han sumat a la proposta de resolució dels anticapitalistes que afirmava la "legitimitat de la desobediència civil i institucional com a instruments en defensa dels drets civils, polítics i socials que puguin ser lesionats", de manera que ha estat aprovada.El punt de la proposta en el qual apareixia l'esment a la desobediència institucional era el quart, el mateix en què es ressaltava la resolució del 9 de novembre del 2015 que explicitava l'inici del procés cap a la independència aprovada per Junts pel Sí i la CUP en l'arrencada de l'anterior legislatura i que va ser suspesa pel Constitucional. "El Parlament es reafirma [...] en el seu caràcter plenament sobirà, rebutjant les imposicions antidemocràtiques de les institucions de l'estat espanyol i, en especial, del seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem", apuntava el mateix punt.El torn per defensar les propostes de resolució ha estat una rèplica a petita escala del to de la primera jornada del debat. El diputat de Ciutadans Dimas Gragera ha defensat que "els demòcrates accepten" les sentències i que, després del veredicte del Suprem sobre el procés no es poden acceptar "ni amnisties ni indults". Segons el partit taronja, Torra ha perdut l'oportunitat de condemnar el terrorisme: "Un dirigent responsable no es posa al costat dels que tenen explosius".Gragera també ha lamentat que les propostes dels independentistes "recordin als anys de plom" i ha titllat el president Torra de "perill públic". Tant Cs com el PP han lamentat que l'independentisme voti a favor de demanar que la Guàrdia Civil marxi de Catalunya i que dimiteixi la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.La portaveu del PSC, Eva Granados, ha instat el Govern a "plegar" i convocar eleccions. L'aposta dels socialistes, ha subratllat, és un "diàleg amb la llei a la mà" i evitar "dividir més" la societat catalana per "tornar a ser un sol poble". La lectura dels socialistes és que el procés ha dividit la societat en dos per motius identitaris i el seu propòsit és treballar perquè Catalunya torni a estar "cohesionada".Els comuns, per la seva banda, s'han reafirmat en la defensa de la llibertat dels empresonats i han avançat que defensaran l'amnistia en un front ampli que permeti donar una resposta "eficaç" a la sentència. Això sí, sense "sacralitzar" altres vies com puguin ser la reforma del codi penal -l'aposta dels comuns- i els indults. En tot cas, la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, ha advertit que perquè qualsevol d'aquestes vies prosperi cal "ampliar aliances" a la resta de l'Estat.La diputada també ha titllat Pedro Sánchez de "covard" per preferir eleccions que arribar a acords i ha lamentat que el PSC també vulgui ara eleccions a Catalunya.Finalment, la CUP ha lamentat que la resposta de l'Estat a la sentència arribi abans que es faci públic. "Abans de la sentència si no hi ha violència se la inventen", ha lamentat la diputada Natàlia Sànchez, que també ha acusat el PSC de "liderar el govern de les presons i de les repressions".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor