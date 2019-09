La crisi dels preus del sector agrari, protagonista de la inauguració de la Fira de Sant Miquel

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha reclamat el "compromís" del sector agrícola, el Govern i també la societat en general per aconseguir preus justos al camp. Ho ha dit després d'inaugurar la 65a edició de la Fira Agrícola de Sant Miquel, a Lleida, on ha estat rebuda per una vintena de pagesos de la fruita seca i la vinya que li han recriminat els "abusos" de l'agroindústria.Jordà ha assegurat que arribaran fins on hi hagi marge per aconseguir que el sector no registri pèrdues perquè es tracta de "productes amb valor afegit" i "no hi ha dret" que després es venguin a preus baixos als supermercats. La Fira, que s'ha obert aquest dijous i s'allargarà fins diumenge, compta amb la presència de 317 expositors directes repartits en una àrea bruta d'exposició de 54.000 metres quadrats. Així mateix, hi ha una seixantena d'activitats paral·leles.La consellera Teresa Jordà ha dit que és "imprescindible" per al sector agrícola que hi hagi preus justos per poder-se guanyar dignament la vida i ho ha fixat com una de les prioritats del Departament. En aquest sentit, ha afegit que cal "ser capaços de veure quines eines hi ha a disposició per poder aconseguir aquest objectiu i si cal, si no n'hi ha prou, "inventar-los".Amb això, la consellera ha vingut a dir que arribaran fins on hi hagi marge perquè si no s'aconsegueix canviar el paradigma actual amb sectors perjudicats actualment com els de la fruita dolça, la fruita seca o la vinya, "no ens en sortirem".Segons Jordà, ella sola com a consellera i el Departament no se'n sortiran i per això ha demanat el "compromís" del sector, el Govern i també el conjunt de la societat perquè malgrat la lentitud es pugui fer aquesta "revolució" que acabi amb preus per sota dels costos de producció. Jordà ha lamentat que hi hagi "especuladors" que s'aprofitin del sector i ha apostat per una "transició" en l'agroindústria del país que permeti aplicar totes les "vàlues" de la cadena i frenar els abusos en el mercat. És per això, que la consellera veu primordial que es "valoritzi el producte" i ha assegurat que hi estan treballant..Moments abans de la inauguració de la 65a Fira de Sant Miquel, Unió de Pagesos ha fet una valoració de la situació del sector agrícola a Catalunya. El coordinador nacional del sindicat agrari, Joan Caball, ha lamentat que des del 2014 no s'hagi celebrat cap més debat monogràfic al Parlament sobre el sector agrícola i ramader i ha demanat al Govern que n'impulsi un per l'any que ve. Així mateix, també ha criticat l'observatori de preus perquè és com un "mussol que guaita molt però no actua".

