​Independents i JxCat s'alien per prendre l'alcaldia a ERC a Viladrau

Aquest migdia hem registrat el document que activa el procés de moció de censura. Amb aquest pas iniciem un procés de canvi al capdavant de l'Ajuntament. Aquest canvi serà positiu per a caminar cap a un objectiu comú: Fer créixer Viladrau! pic.twitter.com/wnkxDqqfGx — Independents Viladrau (@IdViladrau) September 26, 2019

El grup d'Independents de Viladrau ha presentat a registre, aquest dijous el migdia, una moció de censura per fer fora de l'alcaldia del municipi osonenc a la republicana Margarida Feliu. La finalitat és que la seva número 1, Noemí Bastías, passi a ser l'alcaldessa. En les passades eleccions municipals, ERC i Independents de Viladrau van empatar en el nombre de regidors, un total de 4. Només els van separar 20 vots. De la seva banda, Junts per Catalunya va treure un únic edil. Amb la moció que s'ha presentat aquest dijous, els 65 vots a Junts per Catalunya i el seu únic regidor, Jaume Tordera, seran decisius. D'una banda, per tramitar la moció i, per una altra, per arrabassar l'alcaldia a ERC i entregar-la als Independents.Independents de Viladrau justifica la necessitat del canvi. Primer, perquè un govern amb minoria no és estable i, segon, perquè asseguren que en els tres mesos que portem de legislatura ja s'ha constatat una "falta de rigor i de planificació en la gestió d'aspectes prou importants" per part de l'equip de Govern.La moció arriba després del ple del passat 16 de setembre, marcat per les "picabaralles" i "retrets creuats", expliquen els Independents, tot i reconèixer que també van ser "corresponsables" de la imatge que es va donar a la ciutadania.Segons ha explicat Bastías a l'ACN, estant a l'oposició s'ha teixit una relació de "confiança estable" entre Independents i Junts. Per aquesta raó, avança l'alcaldessa, fora de comptar amb el suport de Tordera per tombar la balança i obtenir l'alcaldia, li oferiran formar part del nou equip de govern per tal de poder donar l'"estabilitat" que el municipi necessita.D'acord amb la normativa vigent i ja registrada la moció, el ple extraordinari s'hauria de celebrar en deu dies hàbils, és a dir, el proper 10 d'octubre.Margarida Feliu és alcaldessa de Viladrau des del 2015. Actualment també és vicepresidenta tercera del Consell Comarcal d'Osona.

