🔴 El militant del @SEPC_nacional i @Arran_jovent ja ha sortit en llibertat de la Ciutat de la Justícia.



➡️ Confirmem que ha estat detingut per la manifestació contra @vox_es

el #30M a #Barcelona. pic.twitter.com/thhd8KJLMT — Arran Països Catalans (@Arran_jovent) September 26, 2019

Els dos militants de l'esquerra independentista detinguts ahir i avui pels Mossos han estat deixats en llibertat després de declarar davant del jutge. Ahir a la tarda, un home va ser arrestat a Vilanova i la Geltrú per la policia catalana per les protestes al Parlament durant la investidura fallida de Carles Puigdemont i, aquest matí, els Mossos han detingut un militant d'Arran per la manifestació contra Vox del 30 de març a Barcelona.Tal com ha informat la CUP, tots dos han estat posats en llibertat aquest migdia. Organitzacions de l'esquerra independentista com Arran han mostrat el seu suport a tots dos detinguts i han criticat que l'actuació dels Mossos i el Govern.

