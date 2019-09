L'error d'una empresa de Cadis que ha fet perdre diners a l'Ajuntament de Manresa

La decisió d'externalitzar el servei d'impressió de multes a una empresa de Cadis, ha sortit cara a l'Ajuntament de Manresa. Tal com avança el diari Regió7 , l'origen dels fets es remunta al mes d'agost, moment en el qual diversos conductors que havien dut a terme alguna infracció a la capital del Bages van rebre multes de trànsit totalment il·legibles, amb dades errònies i fins i tot dates inventades (alguna era del 45 de juliol de 2041).Quan l'Ajuntament va assabentar-se d'aquesta anomalia, va descobrir que l'error de picatge no era seu, sinó que provenia de l'empresa concessionària encarregada d'imprimir les multes en qüestió, la gaditana Manipulae.Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet, a Regió7, quan des del consistori es van demanar explicacions a l'empresa de Cadis, aquesta va al·legar que l'error era fruit de la instal·lació de nous equipaments d'impressió, que no havien traspassat correctament la informació de cada multa.En total són 454, les notificacions errònies, totes expedides durant el mes de maig i corresponents a sancions de trànsit imposades per la Policia Local de la capital del Bages. D'aquestes, explica Regió7 , 244 es van entregar als conductors, i la resta no es van arribar a repartir perquè des de l'Ajuntament de Manresa es va donar l'ordre a Correus d'aturar-ne l'enviament.A hores d'ara, la majoria de les sancions han prescrit i no es tornaran a expedir, un fet que es tradueix, irremeiablement, en una pèrdua de diners per part del consistori. És precisament per això que des de l'Ajuntament han ordenat a l'empresa gaditana que no imprimeixi més remeses de multes. Fins que no se sàpiga, exactament, el cost econòmic d'aquest error, els documents s'imprimiran des del mateix consistori.

