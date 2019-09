FOTOS La Maria d'Olot, la besàvia de 87 anys que continua pujant muntanyes arreu del món

La Maria s'ha fet un compte d'Instagram on es poden seguir les seves aventures. Foto: @vullsercomlamaria

"Tinc 87 anys i continuo gaudint i caminat per les muntanyes del món". Així es presenta al seu Instagram Maria Boj, d’Olot que, tot i la seva edat, no para de fer excursions arreu del planeta.Des que tenia 65 anys, ha pujat vuit vegades al Teide, ha anat 12 vegades a la Gomera, ha fet la volta a l’Annapurna, ha anat al camp base de l’Everest, ha estat al mont Olimp de Grècia, ha pujat als volcans Stromboli i Etna, d’Itàlia, també ha caminat per la Terra del Foc de Patagònia, Alaska, Polònia, Croàcia, l’Índia, totes les illes Canàries, Madeira, Cuba, Islàndia, la Ruta de la Seda, Armènia, les illes Lofoten de Noruega, Geòrgia... Així ho va explicar ahir al programa Islàndia de RAC1, que presenta Albert Om. Als 65 anys va agafar un avió per primera vegada per anar-se’n a caminar per l’Annapurna. Ho recorda amb un gran sentit de l’humor: “Vaig anar al metge perquè tenia osteoporosi i em va dir que m’havia de quedar a casa quieta mirant la tele. No li vaig fer cas i me’n vaig anar a l’Annapurna”La Maria, que ja es besàvia, camina unes set hores cada dia i dorm en refugis i tendes de campanya. La majoria de viatges els fa en grup i gairebé sempre acompanyada del seu fill, Francesc Masó, que ha creat l’agència de trekking Acaminar Travel.

