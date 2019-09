Campanya amb «accions de desobediència» en suport de l'activista acusat d'ultratge a la bandera espanyola

Poble Lliure i La Forja han anunciat l'inici d'una campanya amb "accions de desobediència" i actes en solidaritat amb l'activista que s'enfronta a 5 anys de presó per despenjar la bandera espanyola de l'edifici de la Generalitat durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona.Tot i que no han desvetllat en què consistiran aquests actes, l'encausat Jordi Alemany ha afirmat que "s'emmirallen" en la campanya de suport als encausats per cremar fotos del rei a la ciutat l'any 2007. "Hi va haver una onada de solidaritat de reiteració de l'acció", ha recordat Alemany. Poble Lliure i La Forja qualifiquen de "demencial" l'acusació de la fiscalia i també carreguen contra l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van identificar l'activista d'ofici en un atestat.Poble Lliure i La Forja engeguen des d'aquest dijous la campanya "Davant l'ocupació espanyola: Fotem-li més canya" per denunciar "l'estratègia de repressió" d'un "estat espanyol antidemocràtic i feixista" contra el jovent independentista. "Donem el tret de sortida a la campanya, cal tornar als carrer i recuperar la mobilització", ha afirmat Judit Costa com a portaveu de l'organització juvenil La Forja.La campanya comença per denunciar que un activista gironí, Jordi Alemany, s'enfronta a una petició de 5 anys de presó i a pagar una multa de 7.200 euros per, suposadament, participar en les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a la ciutat. La fiscalia l'acusa de delictes de desordres públics, ultratge a la bandera espanyola, atemptat agents de l'autoritat, lesions i danys. Una acusació "demencial", segons ha afirmat la portaveu de Poble Lliure, Maria Besora.Alemany, identificat en un atestat dels Mossos d'Esquadra, és l'únic encausat per, presumptament, formar part d'un grup "d'unes 300 persones" que van entrar a l'edifici de la Generalitat de Girona i van despenjar la bandera espanyola. Poble Lliure i La Forja subratllen que la campanya comença en solidaritat amb Jordi Alemany però continuarà "amb totes les que vindran", també per donar resposta al sentència de l'1-O, perquè "la repressió no és un cas aïllat".De moment, no han desvetllat en què consistirà aquesta campanya però el mateix Jordi Alemany ha avançat que hi haurà actes de suport i "accions visuals de desobediència" per "evidenciar que retirar la bandera espanyola no és un delicte". Poble Lliure i La Forja s'emmirallen "bastant" en les accions de suport als encausats per cremar fotos del rei a Girona l'any 2007, quan hi va haver "una onada de solidaritat amb reiteració de l'acció".En el cas del primer aniversari del referèndum, la Generalitat no exerceix d'acusació, segons ha detallat Alemany. L'activista critica, però, que no passa el mateix en altres procediments oberts com les protestes durant el 20è aniversari de la Universitat de Girona (UdG), l'any 2011, que van acabar amb les càrregues al claustre. L'activista denuncia que, tot i el compromís personal del president Quim Torra, la Generalitat continua actuant com a acusació per al judici previst per a principis de l'any vinent.La campanya, ha dit Alemany, no reclama l'absolució dels encausats perquè exigeix "que es posi fi a l'ocupació espanyola" i, per tant, "que la justícia espanyola marxi de Catalunya".

