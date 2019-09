Miki Núñez, número 1 en vendes a l'Estat amb el seu primer disc «Amuza»

Detalls de la gira de Miki Núñez.

El primer disc del terrassenc Miki Núñez, Amuza, s'ha col·locat en el número 1 en vendes a tot l'Estat i ha aconseguit ser el número dos a la llista de streaming. El primer treball del terrassenc està produït per Roger Rodés i enregistrat als estudis Medusa, conté 13 cançons composades pel mateix Miki. Un àlbum ple de matisos, influït per l´escena mestissa catalana, però també pel soul, l'ska, el reggae o el pop llatí.Fa tot just dos mesos Miki Núñez estrenava Celébrate, el seu primer senzill, aconseguint el número 1 a iTunes i número 1 en Tendències de Youtube arribant més de 2,6 milions de visites, i que en la actualitat compta amb més de 5 milions a l'Spotify.Les entrades pel concert de Barcelona es van exhaurir en tan sols 2 hores, havent obert una segona data que tindrà lloc el proper 9 de Maig a la sala Barts.Després del seu pas per Operación Triunfo, que el va dur a representar Espanya al Festival d'Eurovisió, Miki publica un àlbum ple de matisos, influït per l'escena mestissa catalana, però també pel soul, l'ska, el reggae o el pop llatí. El disc compta amb dos temes en català, tal i com ja va avançar el mateix el passat mes de juliol en una entrevista a Adolescents iCat, el programa de ràdio d', mitjà associat deTambé compta amb el seu primer senzill, Celébrate, el videoclip del qual s'ha rodat en diferents emplaçaments, entre els quals la platja de Tamarit i Altafulla.Amuza arriba acompanyat d'una gira que visitarà 14 ciutats de tot l'Estat, entre elles Girona (La Mirona, 23 de novembre) i Barcelona (Sala Bikini, 10 de gener).

