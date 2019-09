El Festival de Sitges 2019 referma l'aposta pel cinema català i espanyol

La 52a edició del Festival de Cinema de Sitges referma la seva aposta pel cinema català i espanyol. Així ho ha explicat el seu director, Àngel Sala, en la roda de premsa de presentació d'aquest dimecres al Reial Cercle Artístic de Barcelona. En concret, aquest any passaran pel certamen cinc òperes primes fetes estatals: El hoyo, Paradise hills, Ventajas de viajar en tren, Cuerdas i Amigo.Amigo (première europea) és la carta de presentació en el llargmetratge d'Óscar Martín. Entre la comèdia negra, el thriller piscològic i l'horror, aquesta pel·lícula rodada en només una setmana té com a protagonistes a David Pareja i Javier Botet, coguionista i productor executiu. De fet, Botet protagonitzarà un doblet interpretatiu a Sitges 2019, amb la seva presència també en el film coral i sorprenent, Ventajas de viajar en tren i rebrà el premi Màquina del Temps del Festival per la seva contribució al gènere.Per la seva banda, El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia, és una de les grans sorpreses de l'any: ha seduït en festivals com Toronto o Fantastic Fest i promet en conventir-se en un dels films més destacats de Sitges 2019. Finalment, Cuerdas, del tarragoní José Luis Montesinos –guanyador del Goya pel curtmetratge El corredor– i Paradise hills, estrenada a Sundance 2019 i amb la participació de Nacho Vigalondo en el guió, completen aquest quintet guanyador de debuts de fantàstic espanyol que competiran a la secció oficial."Any rere any van augmentant les pernoctacions. Cada cop hi ha més persones que es queden a dormir a Sitges i que passen més dies al festival". Així ho ha assegurat Aurora Carbonell, alcaldessa de la ciutat, que ha destacat l'impacte positiu que té el certament en el municipi, el qual rep una mitjana de 200.000 visitants durant el festival.La clau del seu èxit? Carbonell ho té clar "el seu contacte directe amb la gent". I és que el festival no només es viu en les sales de cinema repartides per la ciutat, sinó també en els carrers i els comerços, cada cop més implicats en el certamen, segons l'alcaldessa.De nou, la catifa vermella de l'Auditori es tornarà a omplir d'estrelles. La primera en passar-hi serà l'actor australià Patrick Wilson, que recollirà un Premi Màquina del Temps aprofitant la seva visita per presentar la pel·lícula inaugural, In The Tall Grass, juntament amb el seu director Vincenzo Natali.També serà al festival Sam Neill, conegut per la mítica saga Jurassic World. L'actor vindrà a recollir el Gran Premi Honorífic que li entregarà aquest any el festival per la seva trajectòria el dia de la cloenda amb la pel·lícula The Vigil, el sorprenent debut en el llargmetratge de Keith Thomas.A més a més, també passaran pel certamen Aaron Paul i Nikolaj Coster-Waldau, que vénen a presentar pel·lícula després de triomfar en el món de les sèries amb Breaking Bad i Game of Thrones, respectivament. El primer donarà a conèixer El Camino, el film que segueix les aventures de Jesse Pinkman, el personatge que interpretava a Breaking Bad, després de caure el teló de la sèrie. Per la seva banda, Nikolaj Coster-Waldau, Jamie a Game of Thrones, presentarà Suicide Tourist, la nova pel·lícula de Jonas Alexander Arnby (director de Cuando despierta la bestia).Els paisatges postapocalíptics de pols i òxid de Mad Max impregnaran Sitges del 3 al 13 d'octubre. Aquest any la coneguda saga serà el leit motiv del festival i és per això que tots els assistents podran veure l'exposició Mad Max World – An Apocalyptic Comic Tribute. Coordinada pel cineasta, escriptor i expert en còmic Borja Crespo, reuneix il·lustracions de gran format realitzades per dibuixants de còmic, il·lustradors, dissenyadors i cineastes.Tots ells reten homenatge a un dels principals temes del Festival de Sitges, la saga Mad Max i altres mostres de cinema postapocalíptic, exploitation italianes, distopies estranyes, trash cinema, móns perduts, salvatges d'autopista, nous bàrbars, guerrers de la carretera... Paisatges d'un futur desconcertant que pot estar molt a la vora, on reina la llei del més fort i tot és possible.

