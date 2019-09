El PSOE recula després de la investidura fallida però duplica en vots el PP, segons el CIS

Pedro Sánchez acudeix a la repetició d'eleccions del 10-N amb bones perspectives electorals. Almenys, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, CIS, que li atorga una més que còmoda victòria en vots. Això sí, amb una caiguda de set punts respecte a la darrera enquesta del mateix CIS amb estimació de vot , del mes de juliol.Segons l'enquesta que ha fet pública aquest dijous el CIS, posterior a la investidura fallida, si ara se celebressin les eleccions, el PSOE seria la força més votada, amb el 34,2% dels vots, seguida a molta distància pel PP, amb el 17,1%. Hi seguirien Ciutadans, amb el 12,9%, i Podem, amb l'11,2%.L'enquesta recull el resultat d'entrevistes dutes a terme abans de la convocatòria d'eleccions, i inclou estimació de vot i no només vot directe. El treball no contempla el partir d'Íñigo Errejón, Més País, que ha anunciat que concorrerà als comicis. També separa formacions que s'hi presentaran plegades amb tota seguretat, com ara Podem, IU i En Comú Podem.

Enquesta del CIS per al 10-N by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor