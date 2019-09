El Parlament reclama la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya

Les detencions de la Guàrdia Civil d'aquest dilluns han marcat el debat de política general fins al punt que el Parlament ha aprovat, amb el vot de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP, una proposta de resolució en la qual es reclama la retirada de l'institut armat de Catalunya . "S'ha mostrat obertament com una policia de caire polític que està centrada en perseguir determinats col·lectius polítics i socials", destaca el text, en referència a l'operació contra activistes independentistes ordenada per l'Audiència Nacional en les setmanes prèvies a la sentència del Tribunal Suprem. Els comuns, com en la proposta sobre l'amnistia dels presos, s'han abstingut.La mateixa proposta de resolució, presentada conjuntament per JxCat i ERC, també inclou la petició de dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que dilluns va assenyalar el caràcter "preventiu" de les detencions. El text, en concret, l'acusa de ser "manifestament incapaç de garantir els drets fonamentals de la ciutadania". Les paraules de Cunillera van motivar una carta del president de la Generalitat, Quim Torra, a Pedro Sánchez en la qual traslladava la "indignació" per l'operació policial. "No toleraré mai que s'associï independentisme i terrorisme", va assenyalar ahir Torra en el discurs d'arrencada del debat de política general En la proposta aprovada s'hi defensa que la cúpula del poder judicial està "manifestament esbiaixada" i que actua per "imposar els seus propis biaixos ideològics" en detriment dels drets civils i polítics. També es demana l'arxiu de les causes obertes per l'1-O en compliment de l'informe del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides, que ha reclamat la posada en llibertat de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa.El text validat pel Parlament aposten també per revertir la modificació legal que es va fer l'any 2015 sobre el delicte de terrorisme, un canvi impulsat pel PP fa quatre anys que consideren que fa possible que es detinguin activistes amb aquest tipus d'acusacions greus. Unes acusacions a les quals s'han hagut d'enfrontar els set detinguts que han passat aquest dijous per l'Audiència Nacional espanyola.També hi ha ha hagut sintonia sobre l'exercici, encara sense concretar, de la desobediència institucional. Els dos socis de Govern s'han sumat a la proposta de resolució dels anticapitalistes que afirmava la "legitimitat de la desobediència civil i institucional com a instruments en defensa dels drets civils, polítics i socials que puguin ser lesionats", de manera que ha estat aprovada.El punt de la proposta en el qual apareixia l'esment a la desobediència institucional era el quart, el mateix en què es ressaltava la resolució del 9 de novembre del 2015 que explicitava l'inici del procés cap a la independència aprovada per Junts pel Sí i la CUP en l'arrencada de l'anterior legislatura i que va ser suspesa pel Constitucional. "El Parlament es reafirma [...] en el seu caràcter plenament sobirà, rebutjant les imposicions antidemocràtiques de les institucions de l'estat espanyol i, en especial, del seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem", apuntava el mateix punt.El torn per defensar les propostes de resolució ha estat una rèplica a petita escala del to de la primera jornada del debat. El diputat de Ciutadans Dimas Gragera ha defensat que "els demòcrates accepten" les sentències i que, després del veredicte del Suprem sobre el procés no es poden acceptar "ni amnisties ni indults". Segons el partit taronja, Torra ha perdut l'oportunitat de condemnar el terrorisme: "Un dirigent responsable no es posa al costat dels que tenen explosius". Gragera també ha lamentat que les propostes dels independentistes "recordin als anys de plom" i ha titllat el president Torra de "perill públic". Tant Cs com el PP han lamentat que l'independentisme voti a favor de demanar que la Guàrdia Civil marxi de Catalunya i que dimiteixi la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.La portaveu del PSC, Eva Granados, ha instat el Govern a "plegar" i convocar eleccions. L'aposta dels socialistes, ha subratllat, és un "diàleg amb la llei a la mà" i evitar "dividir més" la societat catalana per "tornar a ser un sol poble". La lectura dels socialistes és que el procés ha dividit la societat en dos per motius identitaris i el seu propòsit és treballar perquè Catalunya torni a estar "cohesionada".Els comuns, per la seva banda, s'han reafirmat en la defensa de la llibertat dels empresonats i han avançat que defensaran l'amnistia en un front ampli que permeti donar una resposta "eficaç" a la sentència. Això sí, sense "sacralitzar" altres vies com puguin ser la reforma del codi penal -l'aposta dels comuns- i els indults. En tot cas, la portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susana Segovia, ha advertit que perquè qualsevol d'aquestes vies prosperi cal "ampliar aliances" a la resta de l'Estat. La diputada també ha titllat Pedro Sánchez de "covard" per preferir eleccions que arribar a acords i ha lamentat que el PSC també vulgui ara eleccions a Catalunya.Finalment, la CUP ha lamentat que la resposta de l'Estat a la sentència arribi abans que es faci públic. "Abans de la sentència si no hi ha violència se la inventen", ha lamentat la diputada Natàlia Sànchez, que també ha acusat el PSC de "liderar el govern de les presons i de les repressions".

