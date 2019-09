La Fiscalia s'oposa a la petició de Junqueras d'ajornar la sentència fins a la decisió de Luxemburg

La Fiscalia s'ha oposat a la petició de la defensa d'Oriol Junqueras de deixar "en suspens" la sentència de l'1-O al Tribunal Suprem a l'espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) resolgui la pregunta prejudicial sobre la seva immunitat com a eurodiputat electe.A l'escrit, el ministeri públic argumenta que suspendre el dictat de la sentència implicaria per a la resta d'acusats "un notable perjudici derivat de la dilació de l'obtenció d'una sentència ferma". La fiscalia afegeix que també seria "il·lògic i absurd" deixar fora del dictat del tribunal només un dels acusats i pronunciar-se més endavant sobre Junqueras.A més, el ministeri públic afirma que la sentència ja és "ineludible" perquè la sentència "està en una fase molt avançada, probablement en la seva fase de redacció final". La fiscalia considera que, en qualsevol cas, la resposta del TJUE podria "afectar l'execució" de la sentència però no pot deixar en suspens la sentència en si.

