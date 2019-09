​Les universitats catalanes i alemanyes lideren l'agenda per al desenvolupament sostenible

Els ponents han compartit els plans d'acció conjunta de Catalunya i Alemanya Foto: SciTech DiploHub

Roig ha presentat a Hèlsinki el projecte Barcelona Alumni, la xarxa global de científics, investigadors i tecnòlegs formats a Barcelona i establerts a l'estranger. "L'objectiu és mantenir la diàspora de talent connectada amb Barcelona i entre si, des d'allà on siguin. Posicionen el nostre ecosistema del coneixement al món a través de la seva contribució als grans reptes científics i tecnològics."

Una delegació formada per representants de les dotze universitats catalanes, SciTech DiploHub, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) participen fins divendres en la 31a edició del Congrés de l'Associació Europea d'Educació Internacional (EAIE) celebrada a Hèlsinki (Finlàndia). El congrés gira al voltant de la internacionalització de la formació superior i l'intercanvi i col·laboració entre les universitats i centres de recerca més punters d'Europa.Dimecres es va celebrar la jornada 'Diplomàcia científica i educació superior: unint forces per afrontar els grans reptes globals', liderada per Alexis Roig, Director Executiu de SciTech DiploHub en representació del ecosistema del coneixement català i Christiane Schmeken, Directora d'Estratègia del Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (DAAD), l'organització promotora de l'intercanvi internacional d'estudiants i científics més gran del món, en representació del govern alemany.La jornada va ser conduïda per Josep Maria Vilalta, director de la Global University Network for Innovation (GUNi). Els ponents han intercanviat visions sobre el paper de l'educació superior en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i han compartit els plans d'acció de Catalunya i Alemanya en matèria de diplomàcia científica i cooperació universitària.Desafiaments mundials com el canvi climàtic, l'impacte de la intel·ligència artificial en la democràcia i els drets humans o la regulació de l'edició genètica, requereixen col·laboracions acadèmiques a gran escala. En paraules d'Alexis Roig, "les universitats adopten nous rols i àmbits d'actuació més enllà de la formació i la mobilitat d'estudiants, professors o investigadors: la creació de xarxes universitàries internacionals, l'intercanvi de bones pràctiques i polítiques educatives, la transferència a la indústria de projectes d'innovació orientats a missions regionals i internacionals."També s'hi han presentant altres iniciatives com el projecte Educació pel Desenvolupament Sostenible a la Universitat (ESDU) o el pla conjunt de les universitats catalanes per a l'acollida de les persones refugiades. Per la seva banda, la Directora d'Estratègia del Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (DAAD) ha destacat la participació de les universitats germàniques en projectes de cooperació al desenvolupament, diàleg intercultural per a la pau, lluita contra la fam i gestió de l'aigua entre d'altres, així com les col·laboracions estratègiques d'Alemanya amb regions com Llatinoamèrica o el Sud-est asiàtic.Roig ha estat rebut al Parlament de Finlàndia on s'ha entrevistat amb diversos diputats que formen part del Comitè per al Futur (Committee for the Future), l'oficina parlamentària responsable de treballar en propostes de polítiques científiques i tecnològiques per fer front als grans reptes social i ambientals, així com amb l'Institut Finès de Relacions Internacionals (FIIA), el centre de recerca d'afers exteriors del Parlament.La visita al Parlament també ha comptat amb una reunió de treball amb el Fons d'Innovació Finès (SITRA) on els participants s'han emplaçat a acostar Barcelona i Finlàndia en l'àmbit de l'economia circular i la innovació empresarial contra el canvi climàtic. El dia ha conclòs amb la visita del Director Executiu de SciTech DiploHub al principal think tank finès Demos Helsinki per iniciar col·laboracions al voltant dels reptes urbans i el paper de les ciutats globals.La delegació catalana també ha participat en una recepció oficial amb representants de ministeris d'educació, universitats i recerca d'arreu d'Europa en què ha intervingut la Delegada de la Generalitat als Països Nòrdics Francesca Guardiola, el secretari d'Universitats i Recerca Francesc Xavier Grau i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya Lluis Baulenas.La 32a edició del Congrés de l'Associació Europea d'Educació Internacional (EAIE) tindrà lloc el setembre de 2020 a Barcelona. La capital catalana es posiciona d'aquesta manera com un centre de rellevància mundial en l'àmbit de la internacionalització de l'educació superior i la cooperació interuniversitària per al desenvolupament sostenible.En declaracions als mitjans finesos, Roig ha destacat l'oportunitat que suposa l'esdeveniment per la retenció de talent global de Barcelona i el seu teixit universitari. Finalment, ha anunciat en primícia que, durant el congrés, Barcelona acollirà una cimera de totes les agències europees responsables de l'atracció i retenció de talent internacional on s'intercanviaran bones pràctiques i els principals reptes del futur.

