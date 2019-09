El govern de Colau aposta pels contenidors marítims per allotjar temporalment persones desnonades

A Barcelona hem fet una aposta clara per augmentar el parc de lloguer assequible: construïnt, comprant, impulsant cooperatives en cessió d’ús, aprovant el 30%.. I avui us vull ensenyar per dins un projecte innovador: l'#APROP de Ciutat Vella. Us deixo un fil de 4 vídeos!👇🏾 (1/4) pic.twitter.com/3aPAl2Y5Mu — Lucia Martín (@Lucia_MartinG) September 25, 2019

Hi ha 550 famílies en situació d'emergència habitacional a Barcelona que esperen rebre un habitatge públic a través de la mesa d'emergència de l'Ajuntament, segons dades del consistori. Mentrestant s'allotgen en allotjaments temporals però les estades cada cop s'allarguen més i ja arriben als 173 dies de mitjana. Els allotjaments temporals són pensions, pisos turístics o residències i moltes de les persones hi arriben després d'haver patit un desnonament. Ara, el govern municipal posa sobre la taula que les persones desnonades s'allotgin en els contenidors marítims prefabricats que formen part del projecte APROP.Així ho ha explicat la regidoria d'Habitatge, Lucía Martín, després de la reunió entre Ajuntament, Generalitat i Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. La PAH va forçar al juliol la creació d'un grup de treball entre administracions per oferir "allotjaments dignes" a les persones desnonades. l'Estat també havia de ser present a la trobada d'aquest dijous, però finalment no hi ha assistit cap representant de la delegació del govern espanyol a Catalunya.El projecte APROP preveu la constucció d'edificis temporals a partir del reaprofitament de contenidors marítim. L'Ajuntament assegura que són de fàcil muntatge, desmuntatge i trasllat i, de fet, Martín ja va defensar el projecte al seu compte de Twitter.Els primers APROP que veuran la llum seran a Ciutat Vella, amb 12 places. D'aquí a un mes l'Ajuntament iniciarà la licitació d'una segona promoció a la zona de les Glòries, amb capacitat per a 40 places -que es podria estrenar el 2021- i un solar de Can Batlló estaria preparat per acollir-ne 40 més. A més, també se'n podrien instal·lar en un edifici municipal dotacional a la zona d'Arc de Triomf. En total, doncs, unes 122 places. Una plaça no equival necessàriament a una persona però Martín ha evitat quantificar quanta gent podria allotjar-se als contenidors.La regidora d'Habitatge ha assegurat que la voluntat de l'Ajuntament és disposar de més habitatge públic de lloguer però davant la dificultat d'aconseguir-ho, ha plantejat els APROP com una solució immediata.Per fer realitat totes aquestes promocions d'APROP, però, l'Ajuntament no disposa de prou pressupost i ha instat la Generalitat a aportar finançament per fer possible la construcció dels APROP i l'habilitació de l'edifici dotacional a l'Arc de Triomf. "La situació no es pot afrontar únicament des de l’Ajuntament. Sense la Generalitat i Estat és impossible donar una resposta a curt termini", ha dit Martín. La regidora ha acusat l'Estat de tenir una "actitud irresponsable" per no haver assistit a la reunió.També ha lamentat l'absència de l'Estat el secretari d'Habitat Urbà del Govern, Agustí Serra. El secretari ha quantificat en 10 milions d'euros l'aportació que la Generalitat vol fer per a la "producció" d'habitatge a Barcelona, sigui directament o a través de l'Ajuntament.Serra ha reconegut que la reunió no ha servit per arribar a cap "concreció" i ha assegurat que per trobar solucions a la situació d'emergència habitacional cal que s'aprovi el decret llei que el Govern va intentar tirar endavant al juny per limitar el preu del lloguer i que el Parlament va tombar, després de rebre només els vots a favor de JxCat i ERC. Els comuns i el PSC, que integren el govern municipal de Barcelona, van votar-hi en contra. "Necessitem dotar-nos d'eines", ha argumentat.La PAH, l'oficina Popular d'Habitatge de Gràcia, el Grup d'Habitatge de Sants o 500x20 han estat alguns dels grups en defensa del dret a l'habitatge que han assistit a la reunió d'aquest divendres, de la qual en fan un balanç negatiu. "Esperàvem un pla de xoc que no s'ha produït", ha assegurat el portaveu de la PAH Santi Mas de Xaxàs.Els col·lectius han recordat que des del 2015 les administracions tenen l'obligació d'oferir un allotjament definitiu a les persones desnonades i ha acusat les institucions d'"incomplir" la llei.Per part del Grup d'Habitatge de Sants, Llum Oliver ha assegurat que l'Ajuntament i el Govern no han mostrat "voluntat" de resoldre la situació de les 550 famílies de Barcelona que esperen un pis de la mesa d'emergència. A més, ha qualificat de "xantatge" que la Generalitat demani l'aprovació del decret llei per tirar endavant noves mesures.Segons els càlculs dels grups d'habitatge, les propostes fetes avui per les administracions només donarien sortida a 170 persones de les 550 que esperen un pis de la mesa. Una xifra que, en el global de Catalunya, s'enfila fins a les 1.300.

