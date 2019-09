Mor l'expresident francès Jacques Chirac

L'expresident francès Jacques Chirac ha mort aquest dijous als 86 anys. Retirat des de feia anys de la vida pública, va ser una figura política clau a França, on va ocupar-ne la presidència entre el 1995 i el 2007. Abans, però, també havia estat tres vegades ministre i alcalde de París durant 18 anys, càrrec que va impulsar-lo a l'Elisi.Polític de caire conservador, va governar dues vegades en cohabitació amb el govern socialista liderat per Lionel Jospin i en les eleccions del 2002 va enfrontar-se al candidat d'extrema dreta Jean-Marie Le Pen en segona volta, amb qui va refusar participar en el tradicional debat televisiu en considerar que amb "la intolerància i l'odi" no s'havia de debatre.L'any 2005 Chirac va patir un problema vascular cerebral, pel qual havia estat diverses vegades hospitalitzat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor