Poble Lliure ofereix a Mireia Boya en lloc de Fachin liderar un nou Front Republicà

Poble Lliure va comunicar l'elecció de Boya a Fachin el cap de setmana passat, tot i que l'exdiputat pensava que podia repetir com a candidat

Fachin ha impulsat en les últimes hores i a títol personal la idea d'un front unitari, ben rebut per dirigents de JxCat i la Crida

Front Republicà va quedar-se a les portes d'obtenir representació al Congrés el 28 d'abril. Va obtenir 113.000 vots, un resultat gens menyspreable, però insuficient per accedir a la cambra baixa espanyola. Ara, la coalició pilotada per Poble Lliure, ho tornarà a intentar en les eleccions del 10 de novembre, un pas que certificarà en el consell nacional d'aquest dissabte després que la CUP s'hagi pronunciat. I la candidata preferida per liderar la llista és Mireia Boya, exdiputada de la CUP, un cop ha quedat descartat el nom d'Albano Dante Fachin com a cap de cartell, tal com han confirmat fonts coneixedores de la confecció de la candidatura aEn els comicis de l'abril, Poble Lliure ja va prendre la determinació de presentar candidatura després que la CUP desistís de participar-hi. La formació va confeccionar una coalició amb Pirates de Catalunya i Som Alternativa, les sigles pilotades per Fachin i Marta Sibina. Ara, la voluntat de l'espai passava per repetir la fórmula, però fent valer més el pes de Poble Lliure. D'aquí l'aposta per Boya. "Ha de ser una candidatura netament independentista. I Som Alternativa no acceptava cap canvi", exposen les fonts consultades per aquest diari.El cap de setmana passat es va certificar la distància que separava el soci principal de la coalició de Fachin, que aspirava a repetir com a candidat i repetir la fórmula de l'abril. Tot i que la intenció inicial era que l'exdiputat ocupés un lloc destacat a la llista -se li va oferir ser segon o tercer a la candidatura-, ara mateix el seu concurs i el de Som Alternativa a Front Republicà no està prevista.Fonts coneixedores de les converses per perfilar la llista exposen que la decisió de fer Boya candidata va descol·locar Fachin, tot i que l'exdiputat havia arribat a afirmar abans dels anteriors comicis que estaria disposat a cedir-li les funcions de cap de cartell. Però a finals de març, just un mes abans dels comicis del 28 d'abril, Boya havia deixat el secretariat nacional de la CUP després de denunciar l'"agressió psicològica" d'un company de partit i va preferir no afrontar un repte electoral. Fachin es va convertir en el candidat després de posar-se d'acord amb Poble Lliure per formar una coalició.L'aposta de Poble Lliure per Boya explica moviments d'última hora en el sector de l'independentisme partidari d'una estratègia de bloqueig a l'Estat. El mateix Fachin ha verbalitzat una crida per a la composició d'un front unitari a les eleccions espanyoles , que inclogués també Junts per Catalunya (JxCat) i ERC. La proposta ha estat ben rebuda per dirigents de JxCat, com Laura Borràs , i també per la Crida Nacional per la República , la plataforma gestada per Carles Puigdemont, que ja se n'ha fet ressò a les xarxes socials. La disponibilitat mostrada per veus de l'espai postconvergent obriria la porta a la inclusió de Fachin en la llista de JxCat -després del desacord amb Front Republicà-, per bé que moviments en aquest sentit inquietarien als sectors més moderats del PDECat. ERC, amb qui Fachin també s'ha reunit, ja ha fet saber que es presentarà amb les seves sigles.Front Republicà té previst concórrer a les eleccions del 10-N amb la marca pròpia, fruit de la coalició entre Poble Lliure i Pirates de Catalunya. L'atomització de l'espai polític partidari del "bloqueig" s'incrementa amb la decisió presa per Primàries, que ha aprovat presentar-se a les eleccions espanyoles , tot repetint la fórmula que encapçalava Jordi Graupera a les últimes municipals a Barcelona. Ara bé, Graupera no en serà el candidat.

