La saga fundadora de l'editorial Planeta passa per mals moments. La mort de José Manuel Lara Bosch ha deixat un buit que els seus hereus no han sabut, fins ara, d'omplir. La divisió de la família i el fracàs de l'aposta bancària amb l'entrada al Banc Sabadell generen molts interrogants sobre un dels grans llinatges burgesos del país.Ara bé, sabies que el patriarca José Manuel Lara Hernández va entrar a Barcelona com a oficial de la Legió franquista? O que la família tenia una relació amb mossèn Ballarín per un fet tràgic? O que la família Lara – com els Samarach - tenen un títol nobiliari?, 10 coses que potser no sabies dels Lara, els prínceps destronats de Planeta

