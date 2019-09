Les pubilles, eliminades de les Festes de Tardor de Lleida

La figura simbòlica de la pubilla no es veurà en aquestes Festes de la Tardor de Lleida. El govern de la Paeria ha decidit prescindir-ne en una decisió que ha causat "decepció" a la federació d'associacions de veïns.El govern tripartit considera que la imatge de les pubilles degrada el paper de la dona i creu que no s'adequa als temps del segle XXI.El president de la federació, Toni Baró, diu que estan decebuts perquè creu que les pubilles "es mantindrien els actes de la Tardor per després continuar parlant de cara al maig, però ho han fet d’una manera molt dràstica".En aquest sentit, el regidor Ignasi Amor assegura que estan treballant per iniciar converses amb les entitats "per veure com podem transformar aquesta tradició en el futur” i afegia que “volem transformar aquesta figura per trobar una altra manera de que representin a la ciutat”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor