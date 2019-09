VÍDEO Una nena lleidatana triomfa a la «Voz Kids» i serà alumna de Melendi

Una nena de Balaguer ha triomfat aquest dimarts al programa d'Antena 3 La Voz Kids i serà alumna del cantant Melendi.Maria Fernández, que es fa dir artísticament Miss Maria Sweety, ha escollit el tema When I was your man de Bruno Mars i ha fet una actuació que ha despertat l'interès del cantant asturià, que s'ha rendit al talent incipient de la jove, que ha passat la criba i formarà part del programa.

