Rosalía es cola a les oposicions de la Guàrdia Urbana de Lleida

Avui és el «cumpleanys" de Rosalía» 💃: Rosalia Vila i Tobella tot just fa 26 anys. Sigues el primer/a en felicitar @rosalia.vt i convida els teus amics i amigues a fer-ho. 📹 #playND @alemanyphoto . De Sant Esteve Sesrovires al món sencer 🔥🔥. La seva fulgurant carrera l'ha convertit en pocs mesos en una diva internacional: milions de reproduccions a les xarxes, colaboracions de luxe i entrades esgotades dels concerts en pocs minuts. A més, ha estat la primera catalana en guanyador dos premis MTV, secundària de luxe en una pel·lícula de Pedro Almodóvar, portada a «Vogue», Julieta al calendari de Pirelli... . Felicitats, Rosalía (@rosalia.vt)!

A post shared by NacióDigital (@naciodigital) on Sep 24, 2019 at 3:01pm PDT