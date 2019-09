​Grande-Marlaska esbronca la Guàrdia Civil per la detenció dels CDR

L’operatiu de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció de nou membres del CDR no ha agradat massa al govern espanyol. Més que res pel seu secretisme, ja que ni el president en funcions, Pedro Sánchez, ni al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en tenien constància, segons explica el diari El Mundo El mateix ministre va convocar els alts comandaments de la Guàrdia Civil per esbroncar-los perquè no se’ls havia informat amb antelació d’una operació tan important. L’enuig de Grande-Marlaska es va originar a la Moncloa.Pedro Sánchez estava a Nova York el passat dilluns i va trobar-se amb els periodistes per parlar de manera informal. En aquells moments s’estava portant a terme l’operatiu i els periodistes li van demanar alguna valoració sobre les detencions i els possibles explosius i el líder del PSOE no va saber què contestar perquè, senzillament, no ho sabia.Sánchez va demanar posteriorment explicacions a Interior. Des del Ministeri, el rotatiu apunta que el ministre va ser informat el passat 20 de setembre que es portaria a terme una important acció però no se li va comunicar que hi podrien haver explosius, tal com es va saber més tard.

