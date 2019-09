​Vox dona suport per un «error tècnic» a la declaració d'emergència climàtica de la Diputació de València

El portaveu adjunt de Vox a les Corts valencianes, José María Llanos, ha atribuït a un "error tècnic" del seu diputat provincial a València, Joaquín María Alés, el suport que va donar el seu partit aquest dimarts a una declaració d'emergència climàtica. / EFEVALÈNCIA.El portaveu adjunt de Vox a les Corts valencianes, José María Llanos, ha atribuït a un "error tècnic" del seu diputat provincial a València, Joaquín María Alés, el suport que va donar el seu partit aquest dimarts a una declaració d'emergència climàtica; segons informa el Diari la Veu La proposta, que va tirar endavant amb el suport de tots els grups de la Diputació de València, va coincidir amb altres mocions que es "van acumular", segons ha assegurat Llanos a preguntes dels periodistes als corredors de les Corts.El suport a "aquest plantejament" d'emergència climàtica no coincideix amb els plantejaments del partit, per la qual cosa el diputat provincial de Vox pretén presentar "la corresponent moció" al seu ajuntament, el de Paterna.D'aquesta forma, el portaveu de Vox ha garantit que "votarà d'acord" amb el que defensen "de forma coherent" en el partit, tant al Congrés com a les Corts, així com a la resta de parlaments autonòmics. Així doncs, la consigna del partit d'ultradreta és votar contra tota declaració d'emergència climàtica. Aquest dimecres, sense anar més lluny, Vox ha sigut l'únic grup de l'Ajuntament de Madrid que ha votat en contra de donar llum verda a aquesta declaració contra el canvi climàtic.

