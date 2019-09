Primàries aprova presentar-se a les eleccions del 10-N amb una «candidatura de bloqueig»

🗳️ RESULTAT CONSULTA SOBRE EL 10N



El resultat de la consulta ha estat favorable a impulsar una candidatura de bloqueig a les eleccions del Congrés espanyol a través d’unes primàries obertes a tots els ciutadans, forces i organitzacions polítiques independentistes de Catalunya. — Primàries Barcelona (@primaries2019) September 25, 2019

Primàries ha aprovat presentar-se a les eleccions espanyoles del 10 de novembre amb una llista de bloqueig. Ho ha decidit a través d'una consulta oberta a tots els ciutadans, forces i organitzacions polítiques independentistes a Catalunya.Hi havia dues opcions: presentar-se als comicis amb una candidatura de bloqueig o promoure l'abstenció. A la consulta hi han participat 3.084 persones de les quals un 94,1% ha votat a favor de presentar-se a les eleccions amb l'objectiu de bloquejar el Congrés.Tal com han informat a través de Twitter, Primàries mirarà ara de convèncer la resta de forces independentistes de la necessitat de promoure aquesta opció. Així mateix, des d'avui mateix la plataforma començarà a recollir els avals per presentar la candidatura i "fer emergir candidats" per a unes primàries obertes.El principal promotor de Primàries, Jordi Graupera, ja ha anunciat que no preveu presentar-se a les eleccions com a líder d'aquesta llista. En una entrevista Betevé, Graupera va deixar clar que no es presentaria a les primàries per encapçalar la candidatura i reclamar "nous lideratges" per afrontar aquesta nova etapa.

