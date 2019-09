Malestar a Extremadura per la decisió del govern espanyol d'atorgar més competències a la DO Cava

"El que ha fet l'executiu de Pedro Sánchez és que la denominació d'origen tingui la facultat de limitar les plantacions per al cava, que abans era decisió de l'Estat, el que va en contra dels interessos dels productors extremenys", lamenta l'organització agrària APAG Extremadura Asaja, segons informa el portal Vinetur El president dels joves agricultors extremenys, Juan Metidieri, comenta, segons el diari digital, que "hi ha interessos enfrontats entre els productors catalans i el de la resta de les comunitats autònomes, ja que mentre que els primers volen una limitació en el mercat per evitar una presumpta situació excedentària, els segons volen que no hi hagi aquesta limitació, ja que les vendes del cava no català estan creixent any rere any".Mediteri segueix assenyalant que el govern de Sánchez "ha cedit a les pressions dels productors catalans en atorgar-li més competències en detriment de la resta del país, ja que el cava extremeny porta anys de creixement continuat quant a les seves vendes que ara pot veure limitat aquestes possibilitats d'expansió per una política proteccionista dels productors catalans, que estan en la tendència contrària al cava extremeny".APAG Extremadura Asaja reclama que tornin a ser competències estatals i no del consell regulador del cava. D'aquesta manera, diu, es defensaran totes les comunitats autònomes i no només algunes.

