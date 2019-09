El Tsunami Democràtic ocupa diverses oficines bancàries arreu del país

➡ Nova seguda a #Manresa a la seu de @caixabank del Passeig Pere III, 28.

Vine a seure i a donar suport!



👉#LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/LP44YD57mc — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 26, 2019

FOTOS El Tsunami Democràtic ocupa l'oficina de CaixaBank de la plaça Doctor Robert de #Sabadell 📸 @JuanmaPelaezSbd https://t.co/1b1fPlw7BP pic.twitter.com/CTpKkPe510 — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 26, 2019

El Tsunami Democràtic ha organitzat diverses accions aquest matí arreu del país. La plataforma ha ocupat oficines de CaixaBank de Barcelona, Manresa, Vilafranca del Penedès, Calella, Granollers i Sabadell. Tal com han explicat a través de Twitter, l'objectiu és denunciar "les empreses que financen la repressió.A Barcelona, han ocupat l'oficina de CaixaBank del carrer de Buenos Aires; a Manresa, la del passeig Pere III; a Vilafranca, l'oficina que hi ha a la plaça de Sant Joan; a Calella, la que hi ha al carrer de l'Església; a Granollers l'oficina de la plaça Maluquer i Salvador; i a Sabadell la de la plaça Doctor Robert. A través de les xarxes, la plataforma ha fet una crida a donar-hi suport.El Tsunami ja va fer una acció similar dimecres al matí. Una cinquantena de persones van ocupar una oficina de CaixaBank al barri de Gràcia de Barcelona per retreure a l'entitat la seva col·laboració amb l'Estat i la repressió contra l'independentisme.Els concentrats van repartir fulls informatius als treballadors de l'entitat demanant-los suport en la lluita contra les empreses de l'Íbex-35. Al final del dia, a través de Twitter, el Tsunami ja va obrir la porta a futures accions en la mateixa línia: "Avui érem 50. Us n'imagineu 50.000?"

