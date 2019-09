Els independentistes detinguts se sotmeten a l'interrogatori de l'Audiència Nacional

Protesta independentista a l'Audiència Nacional. Foto: ND



Els independentistes detinguts se sotmeten a hores d'ara a l'interrogatori del jutge Manuel García-Castellón de l'Audiència Nacional (AN). Les compareixences han començat poc després de les 11 h i es fan de forma individualitzada, cada detingut amb el seu advocat i en presència del tinent fiscal Miguel Ángel Carballo.Els membres dels CDR detinguts des de dilluns han arribat a l'Audiència Nacional a primera hora del matí en un autobús de la Guàrdia Civil. Els set arrestats, acusats de terrorisme, passaran a declarar davant del jutge al llarg d'aquest dijous.Se'ls va detenir dilluns en el marc d'un operatiu ordenat pel titular del jutjat d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, i en el qual els agents de la Benemèrita van trobar material i substàncies considerades "precursores" de la confecció d'explosius.El ministeri públic considera que formaven un "grup terrorista d'índole secessionista català" i creu que planejaven atemptar entre l'1-O i la sentència. Els set independentistes han passat les últimes tres nits a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid, a l'espera de passar a disposició judicial.La diputada de la CUP Maria Sirvent ha avisat aquest dijous que el moviment popular respondrà les "operacions repressives" de l'Estat amb "més carrer, més autoorganització i més desobediència a resolucions, imposicions i lleis injustes".En declaracions a les portes de l'Audiència Nacional, Sirvent ha opinat que la resposta ha de començar "des de ja", perquè des de l'Estat es pretén "criminalitzar el moviment popular". Ha tornat a parlar de "muntatge policial i judicial" contra els membres dels CDR detinguts dilluns, i ha lamentat que aquest modus operandi no és nou.També ha aprofitat per queixar-se que la policia ha identificat algunes de les persones que es concentraven a les portes de l'Audiència, i els ha custodiat fins que els han obligat a marxar.Segons el relat de la fiscalia, els detinguts preparaven "projectes terroristes amb fins secessionistes" i justifica que fossin arrestats davant la "certesa" que pensaven actuar entre l'aniversari de l'1-O i l'anunci de la sentència del judici als dirigents independentistes al Tribunal Suprem. El ministeri públic va argumentar que calia "avortar el projecte que hauria pogut ocasionar danys irreparables a causa de com d'avançats estaven els preparatius".L'independentisme va respondre a les detencions amb protestes a diversos municipis de Catalunya i amb indignació per part dels representants polítics. El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar explicacions per carta al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i ha considerat "intolerable" que es vulgui criminalitzar l'independentisme i se l'acusi de "moviment rebel i terrorista".L'executiu espanyol ha respost que a l'Estat hi ha separació de poders i ha afirmat que el poder judicial actua amb "autonomia i independència". De fet, Sánchez va instar Torra a condemnar "qualsevol mena de potencial ús de la violència" per part de grups vinculats amb l'independentisme. Segons Sánchez, és una forma "fàcil" d'esvair "dubtes" sobre un hipotètic vincle "entre l'independentisme i qualsevol classe d'acció radical violenta".Les detencions de dilluns per suposats delictes de terrorisme no són les primeres que fa la Guàrdia Civil a membres dels CDR. L'abril del 2018, i també per ordre de l'Audiència Nacional, es va detenir l'activista de Viladecans Tamara Carrasco i es va intentar fer el mateix amb Adrià Carrasco, d'Esplugues de Llobregat. Aquest últim, però, va poder fugir a Bèlgica, mentre Tamara Carrasco era obligada a romandre permanentment al seu terme municipal.Mesos després, al novembre, l'Audiència va retirar les acusacions de terrorisme i va remetre les actuacions als jutjats catalans, que encara segueixen el seu tràmit per desordres públics. Tamara ja pot sortir de Viladecans, però l'Adrià encara segueix a Bèlgica. A tots dos se'ls acusa d'incitar a través de les assemblees dels CDR a cometre desordres públics i a bloquejar vies de comunicació.D'altra banda, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han fet des de la tardor del 2017 diverses detencions de membres dels CDR per desordres públics en tallar carreteres o vies de tren, i en alguns d'aquests casos després que els investigats no es presentessin voluntàriament a declarar davant de la policia o el jutjat.

