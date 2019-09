Internament per al pare de 16 anys que va llençar el seu nadó al Besós

El magistrat de guàrdia de Menors ha acordat aquest dimecres a la nit mesura cautelar d'internament en règim tancat per al jove de setze anys de Sant Adrià de Besòs detingut per la mort del seu fill de pocs dies que hauria llençat al riu . El jove va confessar el fet als seus pares, avis de la criatura, que el van convèncer perquè s'entregués als Mossos d'Esquadra.La decisió del jutge admet recurs davant l'Audiència Provincial. I, segons estableix la llei, s'acorda per sis mesos que poden ser prorrogables tres mesos més. La Fiscalia considera els fets provisionalment com a assassinat.Pel que fa al nadó, els serveis d'emergència reprendran aquest dijous al matí la tasca de recerca pels vorals del riu Besòs on suposadament el pare el va llençar.Per altra banda, segons ha transcendit aquest dimecres, els pares del nen llançat al riu Besòs van mantenir l'embaràs en secret . El pare i la mare, tots dos menors d'edat, van llogar una habitació d'hotel dilluns, on la mare va tenir el nen. L'endemà, el pare, de només 16 anys, va llançar-lo al riu al seu pas per Sant Adrià de Besòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor