Controls de seguretat de la Guàrdia Civil a carreteres catalanes

També ara mateix controls de la GC als accessos a #Granollers per la Ronda Nord i la ctra. de Lliçà



Aquest és "talante" del PSOE, oi @pscgranollers?#SnsePor #QueSenVagin #LlibertatDetingudes23s pic.twitter.com/vvG95OJwcn — CUP Granollers (@CUPGranollers) September 25, 2019

Ahir ràtzia repressiva, avui volen marcar territori.

A Cardedeu i a la Garriga ho vam cridar ahir i ho direm tants cops com faci falta: Fora les forces d'ocupació dels Països Catalans! pic.twitter.com/OX0JrRguNk — La Bordalla (@BordallaLa) September 25, 2019

Diversos usuaris de xarxes socials s'han fet ressò durant aquest dimecres dels controls de seguretat que ha fet la Guàrdia Civil a diverses carreteres de la comarca, com a Mollet del Vallès, la Garriga o Granollers, en aquest cas a l'accés per la Ronda Nord o a través de la carretera de Lliçà d'Amunt.Un portaveu de la Guàrdia Civil ha explicat aque els controls no tenen res a veure amb l'operació de dilluns que va portar a la detenció de dos membres dels CDR a Mollet del Vallès i Sant Fost . Segons el cos armat, es tracta de "controls aleatoris i rutinaris que es fan per seguretat en el marc del nivell antiterrorista en què ens trobem, com fan tots els cossos de l'estat". "No són extraordinaris, no només treballem en l'operació de dilluns", han afirmat.

