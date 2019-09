El Barça, a vuitens de la Champions femenina

El primer equip femení del FC Barcelona ha superat la primera eliminatòria de la Champions League i ja és als vuitens de final. Les jugadores de Luis Cortés han tornat a batre (2-1) la Juventus al nou estadi Johan Cruyff -en el debut del camp en aquesta competició-. Les blaugrana han fet bons els pronòstics i no han patit gens en l'eliminatòria, després que en el partit d'anada , a Torí, s'haguessin imposat fins i tot amb més contundència (0-2).El Barça ha encarrilat el partit ja en el primer temps, amb dos gols d'Alexia Putellas (31') i Stefanie van der Gragt (38'), que obligaven el conjunt italià a un miracle per seguir a la competició. No ha estat així, i la Juve només ha pogut maquillar el marcador a les acaballes del partit, amb gol d'Andrea Stašková.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor