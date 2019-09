Errejón es presenta a les eleccions del 10-N

Íñigo Errejón ha acceptat aquest dimecres l'encàrrec de la seva formació, Más Madrid, de presentar-se a les eleccions estatals del 10 de novembre. La formació de l'exmembre d'Unides Podem està treballant confluències amb altres grups d'esquerres d'arreu de l'Estat, com ara les marees de Galícia o Compromís, al País Valencià, amb el qual ja ha arribat a un acord . Es presentarà amb la marca " Más País ".En l'acte on s'ha presentat com a candidat, Errejón ha culpat sense esmentar-los PSOE i Podem de la segona convocatòria electoral. "La gent ja ha votat, i ho ha fet bé", ha afirmat, per lamentar després que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias –també sense esmentar-los- no hagin estat capaços de formar un govern progressista."Vaig dir fa molt temps que no venia a estar en política, sinó a fer política", ha indicat Errejón, que després ha afegit: "Estic disposat a encapçalar una candidatura que garanteixi un govern progressista".Errejón ha fet un repàs del que seran les línies mestres del seu programa, i ha fet especial èmfasi en la necessitat que altres formacions progressistes l'acompanyin en l'aventura. Així, ha destacat que les marees gallegues i Equo estan fent debats interns per decidir si se sumen o no al projecte, i ha agraït, en català, a Compromís, que ja hagi pres la determinació de fer-ho.Durant tot el discurs el líder de Más Madrid ha lamentat que PSOE i Podem no hagin aconseguit conformar un govern i, tota l'hora sense citar-los, ha advertit que la seva formació posarà "primer Espanya i després les sigles del partit". També ha dit que es presenten "no per ser part del soroll, sinó de la solució", i ha afirmat que cada escó que aconsegueixin estarà "al servei d'un govern progressista" en un moment en què perilla que hi pugui haver una abstenció alta i que el bloc de dretes aconsegueixi sumar per formar govern.En aquest sentit, també ha afirmat que la confluència que encapçala només es presentarà en aquelles circumscripcions electorals on puguin ser "d'ajuda al bloc progressista".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor