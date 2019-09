VÍDEO Cara a cara entre Rufián i Risto Mejide sobre un referèndum a Catalunya

¿Un referéndum en toda España?@ristomejide nos lo explica en esta edición de @LaFabricaRufian.



Un referèndum a Catalunya o a tot Espanya? Aquesta és una de les preguntes que Gabriel Rufián ha fet a Risto Mejide en una nova entrega de La Fàbrica, l'espai d'entrevistes del líder d'ERC a Madrid. El mediàtic presentador de televisió, que ha fundat un partit per presentar-se al 10-N , és partidari de la segona opció, ja que "es creu" la Constitució i defensa que "la sobirania resideix en tot el poble".Davant d'aquesta resposta, en el fragment compartit a Twitter, Rufián planteja un escenari hipotètic: "què passa si surt 'sí' [a la independència] a Catalunya i que 'no' a la resta? Creus que se solucionaria?". Mejide respon "no ho sé" i afegeix que "el que està clar és que cal un diagnòstic, perquè si no no pots començar un tractament"."Ningú va al metge i directament comença amb el tractament, oi? El primer que et fa és una analítica per saber com estàs. L'inici de la política ha de ser saber com estem. A mi em sembla tan evident que cau pel seu propi pes", reflexiona el fundador de PNLH (Peor no lo haremos).A tot això, Mejide també llança una pregunta a Rufián: "Si surt que 'no' a Catalunya, què feu els independentistes?". El republicà és clar: "Respectar el resultat, evidentment. I seguir intentant-ho".

