Els set CDR detinguts per terrorisme declararan dijous a l'Audiència Nacional

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló interrogarà dijous els set membres de l'entorn dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que actualment resten detinguts a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos (Madrid) per un presumpte delicte de terrorisme. Els set detinguts, que porten dos dies reclosos, seran traslladats en furgó policial a l'Audiència Nacional, on es preveu que arribin a entorn de les vuit del matí.El titular del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència, Manuel García Castelló, serà qui els interrogarà. Allà podran decidir si responen a les seves preguntes o a les del fiscal Miguel Ángel Carballo, o si, en cas contrari, s'acullen al seu dret a no declarar. Dels set detinguts, cinc estan assessorats jurídicament per advocats d'Alerta Solidària i han optat per no declarar en seu policial. Principalment, han explicat, perquè no coneixen exactament els indicis que els investigadors tenen contra ells.Els altres dos arrestats, per contra, que sí que van prestar declaració dimarts en seu policial, han decidit desmarcar-se i sol·licitar l'assessorament d'un advocat d'ofici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor