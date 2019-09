JxCat i ERC demanen la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya

La retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya. Aquesta és la petició que faran Junts per Catalunya i ERC al debat de política general i que, previsiblement, prosperarà amb el suport de la CUP. "S'ha mostrat obertament com una policia de caire polític que està centrada en perseguir determinats col·lectius polítics i socials", argumenten en una proposta de resolució conjunta que es preveu polèmica després de les nou detencions de membres dels CDR acusats de terrorisme.En aquesta mateixa proposta de resolució de defensa dels drets civils i polítics, JxCat i ERC demanen també la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, a qui acusen de ser "manifestament incapaç de garantir els drets fonamentals de la ciutadania". La dirigent ha rebut crítiques per part de l'independentisme en els darrers dies per justificar com a "preventiva" l'actuació de la Guàrdia Civil contra els membres dels CDR.En aquesta proposta, també denuncien que la cúpula del poder judicial està "manifestament esbiaixada" i que actua per "imposar els seus propis biaixos ideològics" en detriment dels drets civils i polítics. JxCat i ERC exigeixen que s'arxivin les causes obertes per l'1-O en compliment de l'informe del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de Nacions Unides. Els dos grups aposten també per revertir la modificació legal que es va fer l'any 2015 sobre el delicte de terrorisme, un canvi impulsat pel PP fa quatre anys que consideren que fa possible que es detinguin activistes amb aquest tipus d'acusacions greus.

