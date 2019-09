Torra acusa Cs d'una «irresponsabilitat colossal» per vincular terrorisme i independentisme

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dedicat l'inici de la segona intervenció en el debat de política general a respondre Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans al Parlament, que només unes hores abans ha vinculat l'independentisme amb el terrorisme d'ETA . Roldán, en concret, ha exhibit una fotografia de l'atemptat de l'organització basca a la caserna de la Guàrdia Civil de Vic per assegurar que ja s'ha "vessat prou sang", en referència a les detencions de membres dels comitès de defensa de la República d'aquest dilluns ordenades dins d'una investigació a l'Audiència Nacional "Aquesta fotografia [de l'atemptat de Vic] no l'hauria d'haver exhibit mai. Aquesta associació que està pretenent fer d'independentisme i ETA és d'una irresponsabilitat colossal i enorme pels consensos d'aquest país", ha apuntat Torra."No poden atemptar de manera salvatge contra el dret a la presumpció d'innocència. Nosaltres respectem els seus drets. Algú de vostès és a la presó o a l'exili? Quan resulta que vostès diuen que els constitucionalistes ho passen malament, resulta que hi ha persones en dos anys de presó preventiva. No és tolerable. Respectin a tothom. Respectin els drets humans", els ha retret el dirigent independentista, citant els casos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Torra ha lamentat la remor que provenia de les files de Ciutadans mentre intervenia, i en un moment del discurs s'ha aturat per exclamar: "Ara parlo jo i vostès escolten". "Per cortesia parlamentària, els prego que si fan comentaris, sigui amb to de veu acceptable. Són comentaris molt desagradables", ha assegurat el president en una intervenció que només s'ha allargat durant 25 minuts. Una circumstància que en aquests tipus de debats no s'acostuma a produir, perquè els presidents poden respondre a cada grup i ell ha optat per ajuntar totes les respostes en un torn menor al previst.Roldán ha fet una referència als discapacitats, a banda, que ha motivat una queixa de Torra. "No puc parlar del càncer, ni dels discapacitats, ni tampoc de comandos, perquè vostès volen silenciar l'oposició amb l'ajuda inestimable del president del Parlament, Roger Torrent", ha apuntat la dirigent de Ciutadans quan ha tornat al faristol per respondre. Roldán ha aprofitat per tornar a dir que els CDR són "comandos separatistes radicals", i ha acusat de Torra de considerar que Catalunya és seva. També li ha demanat la dimissió, com ja ha fet en altres plens i en altres ocasions.El president ha exhibit bon to amb Miquel Iceta, malgrat les discrepàncies evidents sobre el referèndum i l'estratègia independentista posterior a la sentència. Ha estat d'acord amb el primer secretari del PSC amb l'impuls d'accions contra el canvi climàtic i a favor de l'anglès a les escoles. També ha estès la mà als comuns de cara als pressupostos generals de l'Estat, tot i que els ha demanat que pressionin Pablo Iglesias i Unides Podem a nivell estatal perquè tinguin més comprensió amb Catalunya. Torra ha criticat que Iglesias s'enredés amb el 155 la setmana passada.Amb Alejandro Fernández, cap de files del PP al Parlament, ha fet servir la ironia per respondre'l. L'ha situat com a principal ariet per aconseguir la coalició Espanya Suma amb Ciutadans mentre, des de la fila de convidats, l'escoltava Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu del PP al Congrés i partidària d'aquesta candidatura conjunta.Torra s'ha mostrat conciliador amb la CUP, que ha ofert un "front ampli" per l'autodeterminació, l'amnistia i els drets civils. "Qè ens separa, exactament? No estem aquí? L'independentisme no està aquí? Jo estaria molt equivocat si no es comparteix aquests principis. Ens està costant aterrar en aquests conceptes. Aquestes grans idees -autodeterminació, empoderament popular- les hem d'aterrar junts. Ho hem de fer en aquest octubre", ha apuntat el president respecte el plantejament anticapitalista.Carles Riera, portaveu de la CUP, ha assegurat que el Govern és a temps de "modificar" el rumb i "mostrar si existeix sintonia per avançar cap a l'exercici real de l'autodeterminació".

