L'Ajuntament de Barcelona retirarà el llaç groc si la Junta Electoral l'hi demana

Si la Junta Electoral demana a l'Ajuntament de Barcelona que retiri el llaç groc que actualment penja del balcó de la façana, el govern municipal procedirà a despenjar el símbol.El consistori ha respost així la petició de Ciutadans, que demanava a l'executiu d'Ada Colau la retirada immediata del símbol. El partit taronja argumenta que legalment ja ha començat el compte enrere de cara a les eleccions 10-N i considera que mantenir el símbol "incompleix" la llei electoral i el "principi de neutralitat política" que preveu la llei.L'exhibició del llaç és fruit d'un acord pres per la junta de portaveus en l'anterior mandat amb els vots de Barcelona en Comú, ERC, Junts per Catalunya i la CUP. Abans de les eleccions municipals, el govern municipal el va retirar i un cop ratificada la nova composició municipal, el va tornar a penjar.El de l'Ajuntament, però, no és l'únic llaç que llueix als equipaments de la corporació municipal. El regidor de Les Corts, Xavier Marcé (PSC), ha ordenat retirar el símbol de la seu del districte seguint els mateixos arguments esgrimits per Ciutadans. Actualment, les seus que sí que llueixen el llaç són les de Sants, Gràcia, Sant Andreu, Ciutat Vella i l'Eixample.

