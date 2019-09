Els pares del nadó llançat al Besòs van mantenir l'embaràs en secret

Dispositiu per trobar el menor que el pare ha llançat al Besòs Foto: ACN

Els pares del nen llançat al riu Besòs aquest dimarts a la nit van mantenir l'embaràs en secret, segons informa aquest dimecres El Periódico . Segons aquesta informació, el pare i la mare, tots dos menors d'edat, van llogar una habitació d'hotel dilluns, on la mare va tenir el nen. L'endemà, el pare, de només 16 anys, va llançar-lo al riu al seu pas per Sant Adrià de Besòs.Després d'haver-se desfet del bebè, el noi va entrar en un bar proper, d'acord amb aquesta informació, al qual després van arribar els seu pares -i avís del nadó-. El noi va confessar els fets en una comissaria dels Mossos d'Esquadra acompanyat del seu pare.Els Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona continuen el nadó, en un ampli dispositiu de recerca que inclou unitats subaquàtiques, canines i l'helicòpter, entre altres. La recerca s'ha reprès aquest dimecres a quarts de 8 del matí i estan pentinant la llera i les zones de canya, tant des de terra com des de l'aigua, i també estan buscant dins el riu. La recerca comprèn una distància d'uns 800 metres, des de la zona on els testimonis situarien el pare amb el nadó fins a la desembocadura del riu, segons han explicat els responsables del dispositiu.La intendent dels Mossos d'Esquadra Montse Estruch, responsable del dispositiu, ha assenyalat que van demanar de baixar les barreres del riu per reduir-ne el cabal, de manera que el nivell d'aigua ha passat d'1,40 metres aproximadament a uns 40 centímetres i en algunes zones fins i tot es pot veure el fons.Els Mossos d'Esquadra confirmen que hi ha un menor detingut i que està previst que aquest dimecres passi a disposició de la Fiscalia de Menors, que es farà càrrec del cas. El detingut seria el pare, de 16 anys, que s'hauria dirigit a la comissaria aquest dimarts acompanyat pel seu pare -l'avi del nadó- per confessar que s'havia desfet del fill, segons informa la Cadena Ser.La intendent Estruch, sotscap de la comissaria de Badalona, ha explicat davant dels mitjans de comunicació que el dispositiu de recerca va començar cap a mitja tarda d'aquest dimarts quan van rebre un avís al 112 segons el qual una persona hauria deixat un nadó al riu Besòs.El dispositiu es va ampliar amb unitats especialitzades després que altres testimonis haurien corroborat la primera versió. El servei d'helicòpter dels Mossos d'Esquadra, amb un llum potent, es va afegir a la recerca, que es va aturar cap a quarts de 3 de la matinada i s'ha reprès aquest matí amb la sortida del sol.Policies i bombers estan pentinant a peu la llera del riu i entre les canyes i vegetació i també inspecciona la zona la Unitat Canina de Mossos i el Grup Caní de Recerca de Bombers. "On no pot arribar una persona, pot arribar-hi un gos", ha assenyalat Rafael Esteban, sotscap de guàrdia de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord dels Bombers.A dins el riu, hi estan treballant les unitats subaquàtiques de Mossos i de Bombers. L'helicòpter de Mossos també sobrevola la zona per inspeccionar el riu i Salvament Marítim i Bombers de Barcelona n'examinen la desembocadura. També col·labora en el dispositiu la Policia Local de Sant Adrià de Besòs.

