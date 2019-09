L'alcalde de Folgueroles: «La Guàrdia Civil va amenaçar un nen de 10 anys amb una metralladora»

Xavier Roviró, alcalde de Folgueroles, aquest dilluns a la concentració de suport a Txevi Buigas. Foto: Adrià Costa

Folgueroles va viure aquest dimarts una de les manifestacions més multitudinàries de la seva història. Sense cap mena de dubte, va ser la més gran pel rebuig d'una detenció de la Guàrdia Civil. El cos va arrestar aquest dilluns Txevi Buigas a Sant Pere de Torelló , però fins fa pocs temps vivia a Folgueroles on hi té un estret lligam.Després de la concentració, el ple de l'Ajuntament de Folgueroles va aprovar per unanimitat una moció de rebuig als fets. L'alcalde de Folgueroles Xavier Roviró recorda ala situació que va viure Buigas amb el seu fill de 10 anys el dilluns de la detenció. "El nen va explicar que havien entrat xafant els panys i les portes, cridant Todos al suelo i els havien amenaçat amb les metralladores", diu l'alcalde, remarcant la manca "d'ètica professional i de drets humans" dels agents de la Guàrdia Civil tenint en compte que és un menor d'edat. Roviró va acudir a la masia després de la detenció, amb la mare del nen.Un autobús sortirà d'Osona cap a Madrid on aquest dijous declara Buigas davant del jutge de l'Audiència Nacional. "Tenim l'esperança de tornar amb en Txevi", diu l'alcalde, destacant que ja li han tret dos càrrecs (tinença d'explosius i rebel·lió). Li conserven el de terrorisme. "Té una plaça reservada a l'autobús per tornar. Si és així, volem ser allà", explica Roviró esperançat.Buigas va ser regidor durant el 2011 i 2014 a l'Ajuntament del municipi per ERC i actualment és treballador a l'Espai Natural Guilleries-Savassona. Roviró reitera que Buigas és un "home de pau i pacífic".L'alcalde també ha apuntat que Albert Rivera -que aquest dimecres ha visitat Vic just després de les detencions - és un "incendiari i un provocador". Remarca que aquest matí han retirat els càrrecs de tinença d'explosius i rebel·lió i el líder de la formació taronja "ha parlat de Goma2". "Li haurien de posar una querella per difondre mentides", conclou.

