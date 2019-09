Ciutadans i Vox, els únics vots en contra de recuperar el dret civil valencià

Els partits del Botànic –PSPV, Compromís i Unides Podem– i el PPCV s'han unit aquest dimecres a les Corts per a donar llum verda a la tramitació d'una proposició de llei per a modificar la Constitució amb l'objectiu de recuperar el dret civil valencià. Així, la proposició de llei de modificació de la disposició addicional segona de la Constitució per a la reintegració efectiva del Dret Civil Valencià ha tirat endavant amb 59 vots a favor. Vox i Ciutadans han votat en contra, tal com ha informat el Diari La Veu Signada pels quatre grups, aquesta iniciativa planteja afegir un segon paràgraf a la disposició addicional segona de la Carta Magna que indique que "la competència legislativa civil de les comunitats autònomes, assumida als seus propis estatuts conforme a l'article 149.1.8 de la Constitució, s'estendrà a la recuperació i l'actualització del seu dret privat històric d'acord amb els valors i els principis constitucionals".A més de recordar en el text que els furs perduts amb el Decret de Nova Planta no van ser retornats, com sí que va ocórrer amb altres territoris, els signants expliquen que l'Estatut d'Autonomia del 2006 recull que el desenvolupament legislatiu de les competències de la Generalitat procurarà la recuperació dels continguts corresponents dels Furs de l'històric Regne de València en plena harmonia amb la Constitució i amb les exigències de la realitat social i econòmica valenciana.No obstant això, en els anys posteriors es van promulgar tres lleis, sobre règim econòmic matrimonial valencià, de custòdia compartida i d'unions de fet, que van ser recorregudes i declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional el 2016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor