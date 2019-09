Isidre Pineda, nou president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Amb la foto de família de la nova Junta Executiva del Fons conclou la 41a Assemblea General Ordinària. Gràcies a tots els ens locals socis que ens heu acompanyat, i seguim enfortint el compromís solidari del municipalisme català amb al #cooperació al desenvolupament. #41AGOfons pic.twitter.com/haYiftX6JW — FonsCatalàCooperació (@FonsCatala) September 25, 2019

L’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha estat escollit aquest dimecres president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) en la 41a. Assemblea General Ordinària que s’ha fet a Barcelona. El nou president encapçalava una única candidatura que integrava totes les sensibilitats polítiques i que ha estat aprovada per assentiment.Segons ha explicat el FCCD en un comunicat, en la seva intervenció davant del plenari el nou president ha marcat alguns dels objectius de la que ha definit com una entitat "idealista" i "plena de reptes". Entre aquests hi ha el de recuperar l’objectiu de destinar el 0,7% del pressupost municipal a cooperació. "Venim d’anys molt durs on les administracions locals hem patit molt assumint responsabilitats que van més enllà de les nostres competències, ara és el moment de recuperar aquest compromís", ha destacar. Pineda ha destacat la voluntat de seguir treballant amb consens polític tot l’àmbit de la cooperació.Pineda, de 32 anys, és alcalde de Caldes de Montbui des del 15 de juny. A més de Pineda, la llista guanyadora té representació d’arreu del territori. La vicepresidència recaurà en l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que repeteix en el càrrec; la secretària serà l’alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, que s’incorpora a l’executiva del FCCD; i la tresorera serà la tinent d’alcalde de Sant Boi de Llobregat, Alba Martínez, que repeteix responsabilitats.A l’executiva també hi haurà representació de l’Ajuntament de Barcelona (Laura Pérez), Begur (Maite Selva), Cabrera de Mar (Jordi Mir), Caldes d’Estrac (Rosa Pou), Girona (Núria Pi), Granollers (Álvaro Ferrer), L’Hospitalet (Maria Ángeles Sariñena), Igualada (Fermí Capdevila), Lleida (Sandra Castro), Mataró (Laura Seijo), Mollet del Vallès (Anna Maria Díaz), Montcada i Reixac (Juan Carlos de la Torre), Reus (Montserrat Flores), Sant Cugat del Vallès (Gemma Aristoy), Sant Sadurní d’Anoia (Marta Castellví), Sant Vicenç dels Horts (Miguel Comino), Terrassa (Teresa Ciurana), El Vendrell (Núria Rovira), Vic (Josep-Ramon Soldevila), Vilafranca del Penedès (Pere Regull), Àrea Metropolitana de Barcelona (Elisenda Alamany), Diputació de Barcelona (Pilar Díaz) i Diputació de Girona (Maria Puig).

