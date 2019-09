​L'Acampada Jove no es mou de Montblanc

Montblanc tornarà a ser la seu de l'Acampada Jove. La capital de la Conca de Barberà tornarà a acollir el festival, segons avança TarragonaDigital i ha pogut confirmar, durant quatre anys més.Aquest dijous hi ha convocada una roda de premsa a l'ajuntament de Montblanc en la qual es donaran tots els detalls de l'acord i quines seran les dates per a la celebració del festival, que serà especial, ja que serà la 25a edició del certamen. El municipi, cal recordar, ja ha acollit 11 vegades l'Acampada Jove.L'edició anterior va tancar el 21 de juliol amb una afluència de 27.000 persones. Pau Morales, director del festival organitzat per les Joventuts d'ERC, va dir en declaracions a aquest mitjà que això demostra que "s'ha consolidat com a model de festival politicomusical".

