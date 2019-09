ERC diu que la resposta a la sentència tindrà valor si força l'Estat a negociar

Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, ha assegurat aquest dimecres en el debat de política general que la resposta a la sentència del Tribunal Suprem ha de servir per "forçar" l'Estat a negociar. "Amb la sentència hem d'entrar en una nova fase. Hem de prendre la iniciativa. Preparar-nos pel proper embat, que haurà de ser democràtic i decisiu. Volem guanyar de debò, ni fum, ni falses promeses, amb un projecte guanyador. No és problema de voluntat ni de valentia", ha destacat Sabrià."Superar el 50% en unes eleccions no serà sufucient per si sol, però és necessari tenir majoria per al reconeixement internacional. Com més ampli i divers, millor", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha reclamat teixir aliances amb els "autodeterministes", és a dir, amb els comuns. També els ha demanat el suport per als pressupostos de la Generalitat per al 2020, que podrien incloure una reforma fiscal La solució al conflicte, segons Sabrià, només pot arribar "votant". "Serem independents de manera pacífica i democràcia. Hem d'empènyer l'Estat, contra la seva voluntat, a una sortida pacífica que passarà inevitablement per l'exercici de l'autodeterminació", ha apuntat el dirigent d'ERC, que ha demanat treballar per l'amnistia dels presos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor