El PP avisa que els partidaris d'Otegi estant prenent el lideratge del procés

"Si ha de declarar la independència faci-ho ja, però no ens torturi més"

Si Ciutadans ha entonat un discurs especialment bel·ligerant contra l'independentisme en el debat de política general, el PP ha seguit el mateix camí. El líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha advertit que el moviment independentista pot adoptar un "gir dramàtic" cap a escenaris que podrien arribar a "glaçar la sang". Després de les detencions de nou membres dels CDR acusats de terrorisme, ha assegurat que "aquells que creuen en la pau a l'estil Otegi s'està fent amb el lideratge del moviment".Segons Fernández, aquesta és la conseqüència "d'anys fent pedagogia de desobeir la llei". El líder dels populars ha dit que, de fet, Catalunya està ara pitjor que al 1990 perquè "li ha escaigut malament" un autogovern que, sota el seu judici, s'està utilitzant per "destruir" l'economia catalana. I és que aquest autogovern s'ha utilitzat, ha dit, en la "construcció nacional", que finalment ha derivat en un "deliri grotesc". Fins a tal punt que, si abans Catalunya era el "paradís" al qual volia venir tothom, ara és "l'infern del qual vol marxar tothom".Fernández ha censurat Torra per parlar de "repressió" i "tortura" de l'estat espanyol vers Catalunya i, amb ironia, ha deixat anar: "Si ha de declarar la independència faci-ho ja, però no ens torturi més". Davant d'aquest escenari, ha recordat la moció de censura que han plantejat presentar juntament amb Ciutadans i el PSC. Tot i ser conscient que difícilment prosperaria, ha recordat la moció de censura que Felipe González va perdre però que li va servir per "guanyar davant de l'opinió pública".Alejandro Fernández ha fet el discurs del debat de política general sota l'atenta mirada de Cayetana Álvarez de Toledo, mà dreta de Pablo Casado, que ha seguit la sessió asseguda entre el públic de l'hemicicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor