La vaga contra el canvi climàtic, més enllà de Greta Thunberg

"No hi ha pla(neta) B". Amb aquest lema Fridays for Future tancarà aquest divendres amb una vaga mundial contra el canvi climàtic una setmana de mobilitzacions arreu del món. La jove sueca Greta Thunberg és la cara més visible d'un moviment que qüestiona el model capitalista i reclama fets a les institucions per reduir la contaminació. Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona seran escenaris de mobilitzacions aquest 27-S. També Manresa, Manlleu, Mollet del Vallès i Palamós, entre d'altres ciutats catalanes.A Catalunya, cap sindicat ha convocat formalment una vaga general. CCOO, UGT, la Intersindical o CGT sí que donen suport a les mobilitzacions però la manca de convocatòria formal fa que els treballadors no tinguin cobertura legal per justificar una absència a la feina, més enllà de les aturades puntuals que sí que s'han formalitzat. CCOO, per exemple, ha convocat concentracions de quatre minuts davant els centres de treball entre les 11 del matí i les 12 del migdia.Els sindicats anteriorment citats sí que donen suport a les manifestacions que es faran arreu del territori. A les capitals de demarcació les mobilitzacions començaran a les sis de la tarda.Qui sí que ha convocat vaga són el Sindicat d'Estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), fent una crida a deixar buides les aules d'instituts i universitats. Lògicament, organitzacions ecologistes d'arreu de l'Estat també donen suport a la convocatòria de mobilitzacions.Els governs d'arreu del món són els actors que Fridays for Future ha assenyalat com a responsables de l'escalfament global. Sense anar més lluny, el col·lectiu ha considerat insuficient la Zona de Baixes Emissions que Barcelona estrenarà el 2020 i que restringirà l'accés dels cotxes més antics a la ciutat.En aquest sentit, han acusat l'Ajuntament de Barcelona i el Govern d'"ajornar" la cerca de solucions i "banalitzar" el problema. Els joves integrants del col·lectiu van agrair la declaració d'emergència climàtica declarada per la Generalitat però insisteix que no n'hi ha prou. "Parlar sobre emergència climàtica no equival a donar solucions", va assegurar el portaveu del col·lectiu, Aitor Urritocoechea, poc després de la declaració.Davant les crítiques, Generalitat i Ajuntament han decidit sumar-se a les reivindicacions. El consistori, de fet, ha ajornat el ple municipal previst pel 27 de setembre i el celebrarà el dia 30.L'alcaldessa, Ada Colau, va aprofitar la cimera del clima de l'ONU celebrada a Nova York aquesta setmana per reclamar als estats que escoltessin les ciutats per lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic i per això va reclamar "mecanismes estables de col·laboració i finançament".En el seu manifest del 27-S, Fridays for Future xifra en onze els anys que hi ha de marge per reduir un 50% els gasos que provoquen l'efecte hivernacle i assenyalen el "sistema extractivista i consumista" com a responsable. "Prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida", defensen. Pel col·lectiu, la "crisi ambiental" dona l'oportunitat de "construir una societat amb justícia i solidaritat".Amb aquest horitzó, Fridays for Futre espera fer una nova demostració de força arreu del món amb la convocatòria de mobilitzacions i vagues de consum. Des del 20 de setembre el col·lectiu ja ha aconseguit que milions de persones hagin sortit al carrer en més de 5.000 manifestacions en 160 països.

