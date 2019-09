VÍDEO Picabaralla entre Torrent i Carrizosa després que Roldán hagi anomenat «comandos» els CDR

El president del Parlament, Roger Torrent, i el líder de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, han protagonitzat una picabaralla aquest dimecres a la tarda durant el debat de política general. Ha estat arran de l'ús per part de la portaveu de Cs, Lorena Roldán, de la paraula "comandos" per referir-se als Comitès de Defensa de la República (CDR) i per haver-los vinculat al president de la Generalitat, Quim Torra. Torrent ha advertit Roldán que aquest terme és ofensiu i "una acusació que sobrepassa tots els límits del codi de conducta del reglament", a la qual cosa la diputada hi ha respost acusant Torrent de voler "callar l'oposició". "No els agrada sentir les veritats", ha dit enmig de les protestes dels seus companys de grup. L'incident s'ha produït fins a tres vegades i Torrent ha cridat Roldán a l'ordre, tot i que no li ha impedit acabar la seva intervenció.En acabar, Carrizosa ha demanat la paraula per criticar la decisió de Torrent, que ha considerat inadequada i no adequada al reglament, a la qual cosa el president del Parlament ha recordat l'acord a què van arribar els grups parlamentaris sobre la cortesia i respecte a l'hemicicle: "Hi ha expressions que no permetré de cap manera".També el diputat del PPC Daniel Serrano ha protestat enèrgicament per la interrupció de Torrent, la qual cosa li ha valgut una reprimenda: "No és normal fer aquests crits a l'hemicicle, diputat".

